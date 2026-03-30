Al ritmo de la salsa y en español: comenzó la campaña por el voto hispano en Los Ángeles

Publicado por Santiago Ospital 30 de marzo, 2026

Comenzó la carrera por el voto hispano para la Alcaldía de Los Ángeles. Dos de los principales candidatos, la actual alcaldesa Karen Bass y la exestrella de telerrealidad Spencer Pratt, lanzaron en las últimas horas campañas paralelas para seducir al electorado hispano.

La cuenta Latinos For Pratt (@LatinosPorPratt), creada el fin de semana, publicó un video musical con críticas a la alcaldesa al ritmo de salsa. Con un estribillo en español (y una versión íntegramente española), carteles de "Latinos For Pratt", una bandera de México y hasta el candidato bailando salsa -todo creado con inteligencia artificial-, la interpelación al votante hispano es directa.

La lista de reproches incluye desde los baches en las calles hasta que "viene el Mundial en caliente/Y no hay cupo pa’ nadie más". A la recriminación que más minutos dedica son los incendios de Altadena y Palisades del año pasado, que comenzaron cuando la demócrata se encontraba de viaje en Ghana:

"La alcaldesa Karen se fue / Bien lejos pa' allá / Mientras los cerros ardían / Faroleando en otro lugar / De Palisades a Altadena / Puro humo y calor / Tosiendo aquí en la cocina / Y ella tirando el adiós".

La gestión de los incendios es una de las banderas principales de Scott, quien anunció que aspiraría al cargo durante una marcha en protesta llamada They Let Us Burn (Dejaron Que Nos Quememos) en Palisades. Su propia casa fue engullida por las llamas.

También el pasado fin de semana, el equipo de Bass lanzó la coalición Latinos con Bass. Con la presencia de cargos demócratas y activistas de izquierda, en el evento se hizo hincapié en la resistencia de la mandataria a la política migratoria de Trump.

"¡Buenos días, sí se puede!", saludó la alcaldesa en español al subir al estrado. "Estamos entrando en un período de nuestra historia que jamás hubiera imaginado. De esto solíamos hablar... nos preocupaba el fascismo, nos preocupaba que las tropas entraran a las calles de nuestras ciudades, pero nunca imaginamos que realmente sucedería", sostuvo antes de decir que la prioridad era la accesibilidad y de definir el problema de los sintecho como "un problema de la comunidad negra y latina".

En redes sociales, Bass respondió al video musical con una imagen del evento: ella rodeada de participantes con carteles de "Latinos con Bass" y el texto "Latinos con Bass > IA Latinos (en referencia a que el video de Pratt fue elaborado con inteligencia artificial)".

La importancia del votante hispano en Los Ángeles

Los hispanos representan cerca del 48-50% de la población de la ciudad. Sin embargo, históricamente han sido menos del 40% del electorado efectivo. Al mismo tiempo, la participación en las elecciones a la alcaldía suele ser baja (20%–45%), por lo que lograr movilizar al voto latino puede ser clave.

En 2022, Bass obtuvo un apoyo decisivo del bloque. En las últimas encuestas de este año, la alcaldesa lidera la contienda, aunque la aprobación de su gestión es mayormente negativa. Una parte importante del electorado continúa indeciso.

De acuerdo con un reciente sondeo del Institute of Governmental Studies de Berkeley, Bass concentra un 25% de la intención de voto. Mismo porcentaje que los votantes que aún permanecen indecisos. En segundo lugar se encuentra la izquierdista Nithya Raman, con un 17%. Sin embargo, puede faltarle costumbre: en su distrito actual, los latinos representan tan solo el 19% del electorado. Pratt tiene un 14% de intención de voto.

"El hecho de que esté teniendo tantos problemas contra este grupo de rivales, contra un grupo de oponentes tan poco conocidos, presagia muy, muy mal para ella", sostuvo sobre la candidatura de la alcaldesa el profesor de UC Berkeley Dan Schnur, en conversación con el periódico LA Times, co-sponsor de la encuesta. "Lo único que la salva en este momento es que los principales candidatos potenciales que estaban considerando presentarse contra ella decidieron no participar en la contienda".

Convencer al votante hispano podría terminar de salvarla. No hacerlo, de hundirla.