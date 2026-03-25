Más de 1,12 millones de vidas perdidas: el número de abortos se mantiene estable pero se dispara la dispensación de píldoras abortivas a través de la telemedicina

Publicado por Israel Duro 25 de marzo, 2026

El año 2025 finalizó con alrededor de 1.126.000 vidas tiradas -literalmente- a la basura. Más de un millón de abortos, una cifra desproporcionada y similar -aunque ligeramente superior- a la de 2024, y de la que cabe destacar que el número de píldoras abortivas dispensadas a través de la telemedicina se disparó. Unos datos que vuelven a poner en el ojo del huracán a la Administración Trump y la FDA, que continúan sin legislar para limitar -o eliminar- la dispensación de la mifepristona, en especial por correo, un cruel y trágico legado de la era Biden.

El Instituto Guttmacher, conocido por su postura proaborto, volvió a publicar su estimación anual de abortos en Estados Unidos. Durante 2025 se realizaron 2.000 abortos más que durante 2024 (1.124.000). Es decir, "se trata del mayor número de abortos practicados en Estados Unidos desde 2009; sin embargo, sigue estando muy por debajo del máximo histórico, que se situó en algo más de 1,6 millones de abortos en 1990", según el organismo.

Destaca el hecho de que la dispensación de la píldora abortiva a través de telemedicina se haya disparado durante este último año, pasando de 72.000 a 91.000. De hecho, el aborto químico ya representa casi dos de cada tres en el país.

Llamamiento urgente a Trump para que intervenga

Algo que ha llevado a los activistas y políticos provida a volver a hacer un llamamiento urgente a Donald Trump para que la FDA restrinja la dispensación por correo de la mifepristona. Todos los estados republicanos mantienen una demanda denunciando que los abortistas están vulnerando sus legislaciones provida desde estados demócratas que han implementado leyes escudo que protegen a los médicos que dispensan la píldora a distancia.

En declaraciones a Life Site News, el profesor provida Michael New consideró que "en general, este informe de Guttmacher aporta nuevas pruebas de que poner fin a los abortos a distancia debe ser una prioridad absoluta para los defensores de la vida. Lamentablemente, la falta de medidas por parte de la Administración Trump y la FDA en relación con los abortos químicos ha resultado fatal para innumerables niños no nacidos".

Los esfuerzos de los estados republicanos por la vida, "inútiles" ante la telemedicina

La fiscal general de Luisiana, Liz Murrill, que encabeza la demanda contra la Administración federal, insistía ante el Senado en enero que, mientras sigan en vigor la dispensación telemática y las llamadas "leyes escudo" de los estados demócratas, "los esfuerzos de Luisiana por proteger a las madres y a sus hijos no nacidos, y por exigir responsabilidades a los traficantes de píldoras abortivas procedentes de otros estados por el daño que causan, serán prácticamente inútiles".

Algo que New subrayó con cifras: “Entre las mujeres que viven en estados donde el aborto está prohibido, los viajes a otros estados para abortar disminuyeron en 2025. Sin embargo, esta disminución se vio más que compensada por el aumento de los abortos a distancia. El número de abortos a distancia en los estados donde el aborto está prohibido aumentó en más de un 26 % en 2025. Las noticias no son muy buenas. Guttmacher informa de que en 2025 se practicaron 1.126.000 abortos. Esto supone un aumento de menos del 0,2 % desde 2024. Lamentablemente, la tendencia al alza en el número de abortos continúa.

"Las políticas públicas importan. En algunos estados se registró un descenso de los abortos tras la aplicación de leyes estrictas a favor de la vida. Tanto Florida como Iowa comenzaron a aplicar las leyes del latido en 2024. En ambos estados, los abortos se redujeron en más de un 24% entre 2023 y 2025. Por el contrario, algunos estados registraron un aumento en el número de abortos tras hacer más permisiva la política sobre el aborto. Después de que los votantes de Misuri incluyeran el aborto en la constitución estatal en 2024, los abortos en el Show-Me State aumentaron un 48 % en 2025. Del mismo modo, la ley de vida desde la concepción de Dakota del Norte fue derogada en 2024. Los abortos en Dakota del Norte aumentaron un 32 % en 2025".