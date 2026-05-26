Desesperada búsqueda en Los Ángeles: activan Alerta Amber por el secuestro de una niña de cuatro años

Publicado por Williams Perdomo 26 de mayo, 2026

La Patrulla de Carreteras de California activó la noche de este lunes una Alerta Amber por el presunto secuestro de una niña de 4 años en el condado de Los Ángeles.

Las autoridades identificaron a la menor como Daleza Fregoso, quien presuntamente fue secuestrada por Rubén Fregoso, de 40 años de edad.

De acuerdo con la información oficial, ambos fueron vistos por última vez alrededor de las 4:00 am del 24 de mayo de 2026 en las inmediaciones de Alsace Avenue y Ferndale Street, en Los Ángeles.

La niña tiene cabello negro y ojos marrones, mide aproximadamente 3 pies de altura y pesa 45 libras. El sospechoso, por su parte, tendría unos 40 años.

Los investigadores creen que podrían desplazarse en una camioneta Land Rover Discovery blanca, modelo 2019, con placas de California 9DAW715.

Las autoridades pidieron a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de la niña, del sospechoso o del vehículo que se comunique de inmediato con el 911.

Posteriormente, la alerta fue actualizada para informar que el vehículo ya fue localizado. Sin embargo, las autoridades mantienen activa la búsqueda.