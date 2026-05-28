Virginia Occidental: un afamado estudiante trans inmerso en un proceso judicial en la Corte Suprema arrasa en una competición femenina de lanzamiento de peso

Publicado por Víctor Mendoza 28 de mayo, 2026

Un estudiante transgénero de un instituto de Virginia Occidental ganó una competición estatal femenina este pasado fin de semana. Su victoria se produce días antes de que la Corte Suprema dictamine si el atleta puede competir o no contra mujeres.

Becky Pepper-Jackson, estudiante del instituto Bridgeport High School que se sometió a una transición de género hace unos años, terminó en lo más alto del podio en una competición de lanzamiento de peso.

Registró una marca de 38 pies y 11,75 pulgadas, muy superior a la que obtuvo la segunda clasificada, Paislee Babiczuk (36 pies y 11 pulgadas), según informó el portal web OutKick, de Fox News.

Su caso tiene especial relevancia. Dentro de poco, la Corte Suprema tiene que decidir si Pepper-Jackson puede competir en torneos femeninos. En 2021, la entrada en vigor de la norma Save Women’s Sports Act en Virginia Occidental hizo que Becky no pudiese participar en competiciones de mujeres.

La ley impide que los hombres biológicos compitan en deportes femeninos.

Representado por la American Civil Liberties Union (ACLU), Pepper-Jackson llevó su caso a los tribunales, interponiendo una demanda contra la ley. La justicia falló a su favor y pudo seguir compitiendo en deportes femeninos.

La otra parte, liderada por el fiscal general de Virginia Occidental, John McCuskey, presentó un recurso que la Corte Suprema aceptó. Este triunfo puede haber sido el último de Pepper-Jackson en una competición femenina.