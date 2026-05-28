Publicado por Williams Perdomo 28 de mayo, 2026

El adolescente acusado por la muerte de su hermanastra, Anna Kepner, a bordo de un crucero de Carnival continuará en libertad supervisada mientras avanza el proceso judicial federal en su contra.

Timothy Hudson, de 16 años, enfrenta cargos federales de asesinato en primer grado y abuso sexual agravado por la muerte de Kepner, ocurrida en noviembre de 2025 durante un viaje familiar en el crucero Carnival Horizon.

De acuerdo con documentos judiciales citados por CNN, la joven de 18 años fue encontrada muerta debajo de una cama en el camarote que compartía con Hudson y otro adolescente. La causa de muerte fue determinada como asfixia mecánica.

Durante una audiencia celebrada en Miami, la fiscal federal asistente Alejandra López argumentó que el acusado representa “un peligro para la comunidad” y solicitó que permanezca detenido mientras continúa el caso.

La defensa, por su parte, sostuvo que Hudson ha cumplido con todas las condiciones impuestas desde que fue liberado bajo supervisión electrónica.

El juez magistrado federal Edwin Torres indicó que evaluará aspectos logísticos relacionados con una posible detención preventiva antes de tomar una decisión definitiva.

“Si se tratara de un joven de 20 años en las mismas circunstancias, probablemente lo habría detenido”, dijo el juez federal en unas declaraciones recogidas por NBC. “La presunción sería que simplemente no íbamos a correr ese riesgo”.

Hudson se declaró no culpable de los cargos federales.