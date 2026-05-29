Una llamada falsa de tiroteo moviliza a la Policía en la residencia de la juez Amy Coney Barrett

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 28 de mayo, 2026

Durante la noche de este miércoles, las fuerzas de seguridad del estado de Virginia debieron acudir de emergencia a la residencia particular de la juez de la Corte Suprema de Justicia, Amy Coney Barrett, luego de que el centro de comunicaciones policiales recibiera un reporte falso sobre un presunto incidente violento en el inmueble, una modalidad delictiva conocida en el ámbito informático como "swatting".

De acuerdo con las precisiones ofrecidas por el Departamento de Policía del Condado de Fairfax a Fox News, el suceso se desencadenó de manera aproximada a las 9:02 p.m.

Los efectivos policiales acudieron al lugar tras recibir una alerta telefónica. Al arribar al perímetro domiciliario, los oficiales entablaron contacto directo con los integrantes del destacamento permanente de la Policía de la Corte Suprema asignados a la protección de la funcionaria, determinando con rapidez la inexistencia de un peligro real.

El modus operandi y las reacciones

La técnica del "swatting" consiste en el envío malintencionado y anónimo de reportes falsificados referentes a crímenes de alta gravedad —tales como tomas de rehenes, homicidios en curso o tiroteos activos— con la deliberada intención de forzar el despliegue de fuerzas de asalto fuertemente armadas en la residencia del objetivo elegido.

En esta ocasión, según se desprendió de grabaciones radiales policiales, el operador de emergencias recibió inicialmente una denuncia por presuntos "sonidos de disparos" en los alrededores de la propiedad.

"Los oficiales se coordinaron de inmediato con el personal de la Policía de la Corte Suprema asignado a la residencia y determinaron rápidamente que el informe era ficticio. No se utilizaron recursos policiales adicionales", puntualizó el portavoz oficial de la dependencia de Fairfax, certificando que los protocolos de seguridad impidieron que la trampa tecnológica deviniera en una situación trágica.

Pese a la gravedad de los hechos sufridos en su entorno privado, la juez Barrett se presentó la mañana de este jueves en el estrado del tribunal con total normalidad, procediendo a dar lectura a los dictámenes correspondientes de dos opiniones bajo su autoría, omitiendo realizar comentarios públicos sobre el incidente nocturno.

La maniobra criminal generó el repudio inmediato de diversas figuras del ámbito político. El senador republicano por el estado de Utah, Mike Lee, manifestó de forma contundente a través de sus canales de comunicación: "El swatting es un intento de hacer que maten a una persona inocente, en este caso, una juez en funciones de la Corte Suprema".

El legislador conservador añadió además de manera taxativa que "la respuesta adecuada será meter al delincuente en prisión por muchos, muchos años".

Un historial de violencia alentado por el extremismo ideológico

Este preocupante episodio no constituye un hecho aislado, sino que se enmarca dentro de una tendencia al alza en los niveles de agresión dirigidos de manera selectiva contra líderes conservadores y funcionarios leales a los principios de la Constitución.

El entorno de los magistrados del máximo tribunal federal experimentó un severo deterioro de su seguridad a partir de la filtración ilegal en el año 2022 del borrador del fallo Dobbs, que condujo a la posterior anulación de la jurisprudencia del aborto de Roe v. Wade.

En aquel período, agrupaciones radicales de activistas de izquierda mantuvieron protestas y vigilias hostiles directamente frente a las puertas familiares de jueces como Barrett y Brett Kavanaugh.

La gravedad de las amenazas latentes quedó constatada en junio del año 2022, cuando agentes federales procedieron al arresto en las inmediaciones del hogar de Kavanaugh de Nicholas John Roske, un sujeto procedente de California provisto de armas de fuego, armas blancas y sustancias químicas, quien pretendía atentar contra el magistrado y fue subsecuentemente sentenciado a ocho años de reclusión en un penal federal.

Este esquema de beligerancia contra los referentes del pensamiento republicano ha alcanzado incluso las esferas presidenciales de la nación.