Día Mundial de la Hamburguesa: cómo dejó de ser solo fast food y pasó a ser también alta cocina
Cada 28 de mayo se celebra el Día Mundial de la Hamburguesa. Aquí un repaso a la evolución de uno de los platos más consumidos en todo el planeta.
Hubo un tiempo en el que la hamburguesa era el sinónimo de la prisa: se lo servían en cinco minutos y se lo comía en menos tiempo. Hoy, el concepto se ha transformado, hasta tal punto que se ha convertido en un plato de alta cocina que, incluso, protagoniza menús de degustación.
Cada 28 de mayo se celebra el Día Mundial de la Hamburguesa; un reconocimiento a uno de los platos de comida más famosos e ingeridos en el planeta. En un principio, se asocia a lo comúnmente conocido como fast food. Sin embargo, ha sufrido una metamorfosis en los últimos tiempos.
Así ha evolucionado la hamburguesa
Ese radical giro de guion no se produjo de la noche a la mañana, sino a través del interés por saber los orígenes y por explorar nuevos sabores con nuevos detalles culinarios. Lo que antes era básicamente un trozo de carne picada génerica entre dos piezas de pan de molde industrial y una loncha de queso cheddar fundido ahora es casi una obra de arte.
Ese cambio radical en el 'diseño' de las hamburguesas se sostiene en tres pilares:
- El pan ya no es de molde industrial. Se ha sustituido en muchos lugares por brioche de mantequilla artesanal o por panes de masa madre.
- El queso cheddar fundido ha sido reemplazado por quesos azules, parmesano... Incluso hay atrevidos que le ponen a su hamburguesa otros quesos como mozzarella, ricotta o edam.
- También han aparecido los aromas, logrados gracias al uso de trufa o reducciones de whiskey de Bourbon u otros licores.
La irrupción de la 'smashburger'
Esto provoca lo denominado como reacción de Maillard a niveles máximos, creando una costra caramelizada, crujiente y llena de sabor, mientras los jugos se quedan atrapados en el interior.
El consumidor actual ya no busca solo saciar el apetito de forma barata; busca una experiencia. En resumidas cuentas, la hamburguesa ha dejado atrás el ser únicamente considerada como fast food para también ser calificada como gourmet. Gastronomía con mayúsculas.