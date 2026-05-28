Publicado por Alejandro Baños 28 de mayo, 2026

Hubo un tiempo en el que la hamburguesa era el sinónimo de la prisa: se lo servían en cinco minutos y se lo comía en menos tiempo. Hoy, el concepto se ha transformado, hasta tal punto que se ha convertido en un plato de alta cocina que, incluso, protagoniza menús de degustación.

Cada 28 de mayo se celebra el Día Mundial de la Hamburguesa; un reconocimiento a uno de los platos de comida más famosos e ingeridos en el planeta. En un principio, se asocia a lo comúnmente conocido como fast food. Sin embargo, ha sufrido una metamorfosis en los últimos tiempos.

Así ha evolucionado la hamburguesa

Ese radical giro de guion no se produjo de la noche a la mañana, sino a través del interés por saber los orígenes y por explorar nuevos sabores con nuevos detalles culinarios. Lo que antes era básicamente un trozo de carne picada génerica entre dos piezas de pan de molde industrial y una loncha de queso cheddar fundido ahora es casi una obra de arte.

Ese cambio radical en el 'diseño' de las hamburguesas se sostiene en tres pilares:

El pan ya no es de molde industrial. Se ha sustituido en muchos lugares por brioche de mantequilla artesanal o por panes de masa madre .

. El queso cheddar fundido ha sido reemplazado por quesos azules , parmesano ... Incluso hay atrevidos que le ponen a su hamburguesa otros quesos como mozzarella , ricotta o edam .

, ... Incluso hay atrevidos que le ponen a su hamburguesa otros quesos como , o . También han aparecido los aromas, logrados gracias al uso de trufa o reducciones de whiskey de Bourbon u otros licores.

La irrupción de la 'smashburger' Comer una smashburger ya no es una novedad. Este concepto, que irrumpió con fuerza en Estados Unidos y en otros países y ya es una tendencia, consiste en una bola de carne picada de res fresca y, en los primeros segundos de tocar la plancha hirviendo, se aplasta con fuerza usando una prensa de hierro.

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​Esto provoca lo denominado como reacción de Maillard a niveles máximos, creando una costra caramelizada, crujiente y llena de sabor, mientras los jugos se quedan atrapados en el interior.

El consumidor actual ya no busca solo saciar el apetito de forma barata; busca una experiencia. En resumidas cuentas, la hamburguesa ha dejado atrás el ser únicamente considerada como fast food para también ser calificada como gourmet. Gastronomía con mayúsculas.