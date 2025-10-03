La conspiración que usa la muerte de Charlie Kirk para atacar a Israel

2 de octubre, 2025

Una idea curiosa ha estado circulando estos últimos días. Proviene, como era de esperar, de la comentarista política de ultraderecha Candace Owens y sus discípulos en la iglesia de la conspiración perpetua. Ellos afirman que el activista conservador Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA, estaba “volviéndose contra Israel” y que, inevitablemente, Israel debió haberlo asesinado.

Uno casi admira la eficiencia. Ahorra tiempo, en realidad. No se necesitan hechos ni evidencia. Basta con unir dos palabras, “Charlie” e “Israel”, añadir un toque de traición, y el salto al asesinato se logra de un solo brinco.

Pero mientras la mayoría de la gente ha descartado (con razón) a Owens por considerarlo poco serio, hay una voz más peligrosa en juego. En el mismo evento que estaba destinado a celebrar la vida y la fe de Kirk, el expresentador de Fox News, Tucker Carlson, eligió no honrarlo, sino revivir una de las mentiras más mortíferas de la historia: que los judíos mataron a Jesús. Lo envolvió en una historia, insinuando que Kirk sufrió el mismo destino, silenciado por la misma mano siniestra.

A diferencia de las teorías descabelladas de Owen, las palabras de Carlson llevaban el peso de un comentarista “respetable”. Y ese es precisamente el peligro. Debemos cuidarnos de la serpiente.

La libertad de expresión no está en cuestión aquí. No se trata de sofocar la disidencia o las ideas impopulares. Se trata de reconocer que la retórica puede ser usada como un arma, que las plataformas importan, y que cuando se legitiman palabras empapadas en milenios de difamación sangrienta, no se desvanecen inofensivamente en el aire. Se arraigan. Se corroen.

Así que, dejemos que los conspiranoicos se dejen llevar. Supongamos, por el bien del argumento, que Kirk hubiera decidido reinventarse como el principal antisemita del mundo. Supongamos que en privado ensayaba discursos denunciando al Estado judío, esbozando manifiestos en la oscuridad. ¿Qué se deduce, precisamente, de eso? ¿Que Israel envió un escuadrón de la muerte a Utah? ¿Que el Mossad ha pasado de frustrar terroristas a silenciar a presentadores de programas de entrevistas en el Medio Oeste estadounidense? La idea no solo es descabellada, sino también insultante.

La verdad es que las reflexiones privadas de Kirk, si es que existieron, permanecen privadas. Nunca hizo una gran ruptura pública. Nunca renunció a los años que pasó defendiendo a Israel. Y aun si lo hubiera hecho, se afirma que Israel ¿qué? ¿Entraría en pánico? ¿Temblaría? ¿Planearía su desaparición? Ese es el sueño febril de quienes nunca han visto la realidad de frente.

Pero los conspiracioncitas prosperan precisamente con este truco. La insinuación siempre es más útil que la prueba. El "aunque" siempre es más valioso que el “por lo tanto”.

Owens lo sabe bien. Carlson lo sabe aún mejor. Y ambos saben que lo que realmente importa no es la verdad, sino la atención, una atención que llega a expensas de Israel, a expensas del legado de Kirk y a expensas del sentido común.

Lo que debería decirse es simple: Kirk fue asesinado, sí, pero más importante aún, fue martirizado. Y su martirio debería representar algo más grande: un legado de fe, familia, masculinidad, fortaleza y convicción, los mismos valores a los que Estados Unidos anhela volver. Esa es la verdad que vale la pena repetir. La cuestión de su asesino se responderá a su debido tiempo a través del proceso legal. Lo que no debe suceder es la grotesca utilización de su muerte como un arma para difamar a los judíos.

Así que, sin duda, digámoslo una vez más: incluso si Kirk hubiera dado un giro radical en la política moderna, eso no convierte a Israel en el asesino. Sugerir lo contrario no solo es incorrecto, sino grotesco.

Y si alguien aún tiene dudas, podría preguntarse por qué, tras la muerte de un hombre, las voces más ruidosas no son las que recuerdan su vida, sino las ansiosas por rastrear sus supuestos secretos para su propio beneficio político. Hay una palabra para tal comportamiento. No es valentía. Es deshonor. Y la serpiente que lo susurra debería ser reconocida por lo que es.

