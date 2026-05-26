Publicado por Carlos Dominguez 26 de mayo, 2026

Los American Music Awards (AMAs) 2026, el mayor premio musical votado por los fans en el mundo, se celebraron este lunes en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. La ceremonia, conducida por Queen Latifah, regresó con una noche llena de actuaciones, sorpresas y reconocimientos a grandes estrellas de la música actual.

Transmitida en vivo por CBS y disponible en streaming por Paramount+, la 52ª edición de los AMAs volvió a destacar por ser el único gran premio musical donde el público decide absolutamente todo.

Ganadores principales de los AMAs 2026

Artista del Año: BTS .

. Artista Revelación del Año: KATSEYE .

. Álbum del Año: Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend .

– . Canción del Verano: BTS – "Swim".

Premio Internacional a la Excelencia Artística: Karol G.

BTS fue una de las grandes triunfadoras de la noche, llevándose al menos tres premios, incluyendo el más importante de la velada: Artista del Año. El grupo surcoreano hizo su primera aparición en unos premios en cuatro años, generando uno de los momentos más emotivos de la ceremonia.

Otros artistas con múltiples victorias incluyeron a Bruno Mars, Cardi B y Sombr.

Noche latina en los AMAs: siete premios para artistas hispanos

La noche tuvo un marcado acento hispano. Al menos siete premios fueron a parar a manos de artistas latinos, demostrando una vez más la creciente influencia de la música hispana en la industria estadounidense. Karol G fue una de las grandes protagonistas al llevarse el Premio Internacional a la Excelencia Artística —primera artista latina en recibir este prestigioso reconocimiento— además de ganar el premio a Mejor Álbum Latino.

Artistas como Bad Bunny, Shakira, Fuerza Regida y Kapo también se alzaron con importantes victorias en las categorías latinas. Bad Bunny se llevó Mejor Artista Masculino Latino y Mejor Canción Latina, mientras Shakira ganó como Mejor Artista Femenina Latina. Esta fuerte presencia hispana en los AMAs 2026 refleja el poderío actual de la música latina tanto entre el público como en la industria.

Momentos destacados de la noche

Billy Idol recibió el Premio a la Trayectoria y ofreció una poderosa presentación.

recibió el Premio a la Trayectoria y ofreció una poderosa presentación. Darius Rucker fue honrado con el Premio Voz de los Veteranos.

fue honrado con el Premio Voz de los Veteranos. Actuaciones en vivo de: KATSEYE, Twenty One Pilots, Teddy Swims, Maluma, Karol G, Riley Green, Sombr, Teyana Taylor y más.