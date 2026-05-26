Muere Sonny Rollins, ícono del jazz y "coloso del saxofón", a los 95 años

Publicado por Carlos Dominguez 26 de mayo, 2026

Sonny Rollins, conocido en el mundo como el "coloso del saxofón", murió este lunes a los 95 años en su casa de Woodstock, Nueva York. Su muerte marca el final de una era dorada del jazz, dejando como legado una de las trayectorias más largas e influyentes de la historia de la música.

Rollins adquirió su icónico apodo gracias a su álbum de 1956 Saxophone Colossus, una obra maestra del hard bop.

"Con gran pesar y profundo cariño anunciamos el fallecimiento de Sonny Rollins", publicó su equipo en las redes oficiales del artista.

¿Quién fue Sonny Rollins? El último gigante del saxofón tenor

Walter Theodore "Sonny" Rollins nació en 1930 en Nueva York y se consolidó como uno de los saxofonistas más importantes del siglo XX. Junto a figuras como Charlie Parker, Coleman Hawkins y John Coltrane, definió el sonido del saxofón tenor en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial

A diferencia de muchos de sus contemporáneos, Rollins disfrutó de una vida larga y productiva. Siguió perfeccionando su arte hasta bien entrados los 80 años, a pesar de las limitaciones que le impusieron las enfermedades respiratorias en sus últimos años.

El jazz como comentario social y espiritual

Rollins no solo fue un virtuoso de la técnica. Gracias al jazz encontró un medio poderoso para el comentario social y espiritual. Durante su carrera, el músico apoyó el movimiento de los derechos civiles de los negros y canalizó el dolor colectivo de Estados Unidos tras los atentados del 11-S.

Cuatro días después de los atentados, Rollins ofreció un concierto histórico en Boston. Ese recital quedó registrado en el álbum Without a Song: The 9/11 Concert.

"Sigo vivo, porque sigo aprendiendo", declaró a AFP en 2016. El yoga fue fundamental en su vida: le ayudó a concentrarse, mantenerse alejado de las drogas y el alcohol, y prolongar su carrera.