Luce: Ferrari estrena su primer vehículo 100% eléctrico

Publicado por Alejandro Baños 26 de mayo, 2026

Ferrari presentó el Luce, su primer vehículo completamente eléctrico con el que rompe con los esquema de una de las factorías de mayor reconocimiento a nivel mundial.

"El tan esperado deportivo de nueva generación de la marca de Maranello ha sido presentado, abriendo un nuevo capítulo en la historia del Cavallino Rampante", informó Ferrari a través de un comunicado.

"La plataforma específica con cuatro motores eléctricos y el alto grado de integración del sistema garantizan el rendimiento característico de la marca, así como un nivel de facilidad de uso sin precedentes en un Ferrari", añadió.

En cuanto a sus características técnicas, el Ferrari Luce -que significa "luz"- alcanzará una velocidad máxima de más de 190 millas por hora (mph) y tendrá una autonomía superior a 325 millas.

Además, es el segundo modelo de cinco puertas que saca Ferrari al mercado, tras el Purosangue.

Con el lanzamiento de Luce, Ferrari se une a sus principales competidores, como Lamborghini o Porsche, en la carrera por dominar el sector del vehículo eléctrico de alta gama.