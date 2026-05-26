Luce: Ferrari estrena su primer vehículo 100% eléctrico
El Ferrari Luce alcanzará una velocidad máxima de más de 190 mph y tendrá una autonomía superior a 325 millas.
Ferrari presentó el Luce, su primer vehículo completamente eléctrico con el que rompe con los esquema de una de las factorías de mayor reconocimiento a nivel mundial.
"El tan esperado deportivo de nueva generación de la marca de Maranello ha sido presentado, abriendo un nuevo capítulo en la historia del Cavallino Rampante", informó Ferrari a través de un comunicado.
"La plataforma específica con cuatro motores eléctricos y el alto grado de integración del sistema garantizan el rendimiento característico de la marca, así como un nivel de facilidad de uso sin precedentes en un Ferrari", añadió.
En cuanto a sus características técnicas, el Ferrari Luce -que significa "luz"- alcanzará una velocidad máxima de más de 190 millas por hora (mph) y tendrá una autonomía superior a 325 millas.
Además, es el segundo modelo de cinco puertas que saca Ferrari al mercado, tras el Purosangue.
Con el lanzamiento de Luce, Ferrari se une a sus principales competidores, como Lamborghini o Porsche, en la carrera por dominar el sector del vehículo eléctrico de alta gama.