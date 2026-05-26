California aleja el "peor escenario" en Garden Grove: descartan la explosión del tanque químico y la evacuación cae de 50.000 a 16.000 personas

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 26 de mayo, 2026

La crisis química que estalló el jueves en Garden Grove, en el sur de California, dio un giro alentador este lunes. Las autoridades del condado de Orange confirmaron que lograron evitar el escenario más temido —una explosión catastrófica del tanque químico averiado— y comenzaron a reducir el perímetro de evacuación que llegó a abarcar a 50.000 personas.

Cerca de 16.000 personas todavía permanecen bajo órdenes de evacuación, informó el jefe de policía de Garden Grove, Amir El-Farra, durante una rueda de prensa el lunes por la noche. La cifra representa una baja considerable respecto al punto álgido de la emergencia, cuando los equipos de respuesta consideraban que solo había dos desenlaces posibles: una detonación o un derrame tóxico de gran magnitud.

El escenario más catastrófico y el peor de los casos fue mitigado y resuelto", declaró el jefe interino de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange (OCFA), TJ McGovern. Aun así, las autoridades advirtieron que la situación no está del todo controlada, pues el riesgo no desapareció y, si ahora se produjera una explosión o una fuga, su alcance sería mucho menor que el proyectado en un principio.

El elemento que cambió el rumbo fue el descenso de la temperatura dentro del depósito, que permitió que la sustancia almacenada comenzara a solidificarse, aunque los técnicos no pudieron precisar en qué proporción. "Nos complace informar que la amenaza de un BLEVE [explosión de vapores en expansión de un líquido en ebullición, por sus siglas en inglés] está ahora descartada", aseguró McGovern.

El tanque, de 34.000 galones (unos 128.700 litros), contiene metacrilato de metilo, un compuesto industrial usado en la fabricación de plásticos. Según la Agencia de Protección Ambiental (EPA), es principalmente un irritante respiratorio. El depósito está en una instalación de GKN Aerospace, fabricante de motores y trenes de aterrizaje para aeronaves comerciales y militares, a unos 48 kilómetros al sur de Los Ángeles.

En el frente judicial, el fiscal de distrito del condado de Orange, Todd Spitzer, abrió una investigación penal y ordenó a la empresa no destruir ni alterar ningún registro. El objetivo es esclarecer cómo un fabricante de componentes aeronáuticos pudo permitir una falla de esta gravedad. "Esta es una situación increíblemente volátil, con esfuerzos extraordinarios por parte de los primeros respondedores para prevenir un desastre potencialmente catastrófico", afirmó.

GKN evitó referirse de forma directa a la investigación, pero remitió a su comunicado del lunes, en el que aseguró que trabaja "sin descanso" con la OCFA, la EPA y las agencias federales, estatales y locales para mitigar el riesgo de fuga. La emergencia, iniciada el jueves, llevó al gobernador Gavin Newsom a declarar el estado de emergencia en el condado de Orange.