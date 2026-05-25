Investigan como homicidio la muerte del actor Stewart McLean tras una semana desaparecido

Publicado por Williams Perdomo 25 de mayo, 2026

El actor canadiense Stewart McLean, conocido por sus participaciones en series como Virgin River y Arrow, fue encontrado muerto en Lions Bay, Columbia Británica, después de permanecer desaparecido durante varios días. Las autoridades canadienses investigan el caso como un posible homicidio.

McLean, de 45 años, había sido visto por última vez el 15 de mayo en su residencia ubicada en Lions Bay, una comunidad situada a unos 30 kilómetros al norte de Vancouver. La denuncia por desaparición fue presentada el 18 de mayo ante la Real Policía Montada de Canadá (RCMP), que inició una búsqueda de emergencia.

"El 18 de mayo de 2026, la RCMP de Squamish recibió un informe de persona desaparecida después de que Stewart McLean no fuera visto desde el 15 de mayo de 2026. Se informó que fue visto por última vez en su residencia en Lions Bay", explicó la policía en un comunicado.

Días después, las autoridades localizaron sus restos en el área de Lions Bay y el caso pasó a manos del Equipo Integrado de Investigación de Homicidios (IHIT), luego de que los investigadores encontraran indicios que apuntan a una posible muerte violenta.

“Estamos agotando todas las vías disponibles mientras trabajamos para encontrar respuestas para la familia, los amigos y los seres queridos del señor McLean”, declaró Esther Tupper, portavoz del IHIT.