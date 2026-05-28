Sorpresa en Roland Garros: Jannik Sinner, eliminado por Juan Manuel Cerúndolo

Publicado por Alejandro Baños 28 de mayo, 2026

El número uno del ranking ATP, Jannik Sinner, fue eliminado en Roland Garros tras caer contra todo pronóstico contra Juan Manuel Cerúndolo en cinco stes (6-3, 6-2, 5-7, 1-6 y 1-6) en segunda ronda.

Sinner llegó a quedarse a un juego de avanzar de ronda, cuando en el tercer set vencía por 5-1. Sin embargo, al italiano le frenó el calor y la humedad de París (Francia), lo que hizo que cediese.

Cerúndolo, número 54 del ranking ATP, aprovechó la desventaja física de Sinner, remontó la tercera manga y terminó por alzarse con la victoria.

El italiano, que recuperó el número uno en abril, quedó subcampeón en la edición del Grand Slam francés la pasada temporada- En la final, perdió frente al español Carlos Alcaraz, quien no ha disputado Roland Garros esta temporada por lesión.