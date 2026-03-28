Arrestan y acusan a Tiger Woods por conducir bajo los efectos del alcohol en Florida

Publicado por Joaquín Núñez 27 de marzo, 2026

Tiger Woods protagonizó un accidente automovilístico en Jupiter Island, Florida. A pesar de que las primeras imágenes del choque mostraron la camioneta del histórico golfista volteada del lado del conductor, ninguno de los involucrados sufrió heridas. Woods fue detenido por tres supuestos delitos, entre ellos conducir bajo los efectos del alcohol.

Horas después del arresto, se publicó la foto oficial del arresto, en donde se lo vio a Woods con los ojos enrojecidos.

El hecho tuvo lugar en la tarde del viernes, cuando Woods conducía un Land Rover de color oscuro detrás de una camioneta que remolcaba equipo de limpieza. De acuerdo con las autoridades locales, el vehículo de Woods intentó adelantar a la camioneta, pero chocó contra la parte trasera del remolque y terminó volcando.

Se trata de la tercera vez que Woods se ve involucrado en un accidente automovilístico. El más reciente ocurrió en febrero de 2021, cuando sufrió severas lesiones en sus piernas y tobillos. Durante los últimos meses, el golfista venía recuperándose de una rotura del tendón de Aquiles y de una cirugía de espalda.

John Budensiek, sheriff del condado de Martin, brindó una conferencia de prensa horas después del hecho. Confirmó que Woods fue acusado de conducir bajo los efectos del alcohol, de daños a la propiedad y de negarse a someterse a una prueba legal.

"En la cárcel del condado de Martin, e incluso en el lugar de los hechos, realmente no sospechábamos que el alcohol tuviera nada que ver con este caso, y eso se confirmó en la cárcel. Así que el Sr. Woods se sometió a una prueba de alcoholemia y dio resultado negativo. Pero cuando llegó el momento de pedirle un análisis de orina, se negó. Por lo tanto, se le ha acusado de conducir bajo los efectos del alcohol, de daños a la propiedad y de negarse a someterse a una prueba legal. En el accidente, nadie resultó herido", expresó el funcionario.

"El Sr. Woods no parecía haber sufrido ningún daño, y los otros caballeros tampoco resultaron heridos, pero esto, repito, ocurrió hace unas horas. Así que les he dado la información de la que dispongo aquí y ahora", añadió.