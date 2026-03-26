Publicado por Virginia Martínez 26 de marzo, 2026

El Departamento de Policía de Brentwood exoneró al actor Alan Ritchson por una pelea en plenas calles de Tennessee que fue capturada en video. En la grabación, que se volvió viral, se lo puede ver propinando puñetazos a su vecino mientras sus hijos observan desde la calle. Al final, el vecino vuelve caminando a su casa y el protagonista de Reacher se retira en motocicleta.

"Tras revisar las pruebas disponibles, incluyendo grabaciones de video y declaraciones de testigos, las autoridades determinaron que no se presentarán cargos penales", sostuvo el capitán de policía Steven Pepin a Fox News sobre el incidente ocurrido del 22 de marzo.

"Se determinó que el Sr. Ritchson actuó en legítima defensa", explicó Pepin, agregando que aunque se había considerado imputar "un cargo por imprudencia temeraria" al vecino, identificado como Ronnie Taylor, el actor rechazó presentar cargos.

Según fuentes cercanas al intérprete citadas por TMZ, Taylor intentó detener de manera "realmente agresiva" al actor cuando circulaba en su motocicleta junto a sus dos hijos, ellos en mini-motocicletas. "Alan" se habría caído del vehículo, haciéndose cortes, magulladuras e incluso lesionándose un dedo. Según las mismas, Taylor siguió gritando y empujando a Ritchson hasta que este se paró. Ahí comenzaría el video.