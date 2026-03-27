El Tesoro planea que los nuevos billetes lleven la firma de Trump, algo inédito para un presidente en ejercicio

Publicado por Joaquín Núñez 26 de marzo, 2026

El Departamento del Tesoro planea imprimir la firma de Donald Trump en los nuevos billetes. La decisión sería inédita para un presidente en ejercicio y rompería un precedente de 150 años en los que la única firma presente en los billetes fue la del secretario del Tesoro, en este caso Scott Bessent.

"Bajo el liderazgo del presidente Trump, nos encaminamos hacia un crecimiento económico sin precedentes, un dominio duradero del dólar y una solidez y estabilidad fiscales", expresó el secretario Bessent en un comunicado.

"No hay forma más impactante de reconocer los logros históricos de nuestro gran país y del presidente Donald J. Trump que los billetes de dólar estadounidense que llevan su nombre, y resulta muy apropiado que esta moneda histórica se emita con motivo del 250.º aniversario", añadió.

Por su parte, el tesorero de los Estados Unidos, Brandon Beach, señaló que la firma de Trump en los billetes será un "símbolo de prosperidad, fortaleza y el espíritu inquebrantable del pueblo estadounidense". "La huella del presidente en la historia como artífice del renacimiento económico de la Edad de Oro de Estados Unidos es innegable. Imprimir su firma en la moneda estadounidense no solo es apropiado, sino también muy merecido", sumó.

A mediados de marzo, la Comisión de Bellas Artes aprobó el diseño de una moneda conmemorativa de oro de 24 quilates con la imagen del presidente Trump. De un lado, el diseño muestra a Trump apoyado con los puños sobre un escritorio, mientras que del otro se observa un águila con las alas extendidas sobre lo que parece ser una campana.

La moneda no tendrá valor nominal como medio de pago y su precio aún no fue informado, aunque piezas conmemorativas similares comercializadas por la Casa de la Moneda de Estados Unidos suelen superar los 1.000 dólares.