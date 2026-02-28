Paramount oficializa la adquisición de Warner Bros. Discovery en una compra valorada en 110.000 millones de dólares

Publicado por Luis Francisco Orozco 27 de febrero, 2026

Warner Bros. Discovery llegó este viernes a un acuerdo para ser adquirida por Paramount Skydance en una operación de gran magnitud valorada en 110.000 millones de dólares, poniendo punto y final a una intensa batalla de ofertas que dio un giro decisivo luego de que Netflix decidiera este jueves no continuar con su propuesta competidora por la empresa propietaria de HBO Max. Las compañías anunciaron el viernes que el acuerdo asigna una valoración patrimonial de 81.000 millones de dólares a la transacción y prevé su cierre en el tercer trimestre de este año.

La financiación de la adquisición incluye 47.000 millones de dólares en compromisos de capital por parte de la familia Ellison y RedBird Capital Partners. El resto estará respaldado por 54.000 millones de dólares en deuda estructurada por Bank of America, Citigroup y Apollo. Además, Paramount planea lanzar una oferta de derechos de hasta 3.250 millones de dólares en acciones Clase B para los accionistas existentes. Las compañías proyectan más de 6.000 millones de dólares en ahorros, impulsados por eficiencias derivadas de la integración tecnológica, la optimización operativa y la reducción de gastos corporativos.

Un titán mediático

A pesar de imponerse en la contienda, Paramount enfrenta ahora el escrutinio regulatorio. Las autoridades de California están preparando una revisión exhaustiva de la operación de 110.000 millones de dólares, que podría transformar de manera significativa la industria del entretenimiento al permitir que la empresa de Larry Ellison acumule un poder mediático casi sin precedentes. El fiscal general de California, Rob Bonta, confirmó el jueves que su oficina ya abrió una investigación sobre la operación y prometió una evaluación “rigurosa”. En contraste, se espera ampliamente que los reguladores de la Unión Europea aprueben la fusión, con posibles desinversiones de carácter limitado.

Con este acuerdo, se espera que Paramount pase a controlar un amplio portafolio de activos y derechos cinematográficos de enorme peso en la industria del entretenimiento, convirtiéndose en un auténtico titán mediático y acrecentando su imperio. En cuanto a activos, la compañía integraría bajo su estructura cadenas y marcas como TNT, CBS, CNN, MTV, TCM, Showtime, Adult Swim, DC Studios, Paramount+, Nickelodeon, HBO/HBO Max, Comedy Central y Cartoon Network.

En el terreno de los derechos cinematográficos y de franquicias, el conglomerado sumaría propiedades intelectuales de alto valor comercial como Star Trek, Gremlins, Beetlejuice, el universo de DC Comics, Tom & Jerry, Harry Potter, Citizen Kane, Transformers, A Quiet Place, Looney Tunes, The Conjuring, Mortal Kombat, Game of Thrones, Dora the Explorer, Mission Impossible, The Lord of the Rings, SpongeBob SquarePants, Avatar: The Last Airbender y Teenage Mutant Ninja Turtles.