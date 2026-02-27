Paramount a punto de construir un imperio mediático sin precedentes ante la inminente compra de Warner Bros. Discovery

Publicado por Luis Francisco Orozco 26 de febrero, 2026

La plataforma de streaming Netflix anunció este jueves que no aumentará su oferta para competir con el intento de Paramount de adquirir Warner Bros. Discovery, dejándole de esta forma una oportunidad inmejorable a la empresa de Larry Ellison de hacerse con el amplio conglomerado mediático detrás de importantes marcas como CNN y HBO. La decisión se produjo poco después de que Warner Bros. Discovery, liderada por su director ejecutivo, David Zaslav, indicara que la propuesta no solicitada de Paramount era “superior” al acuerdo previamente alcanzado con Netflix a finales de 2025.

“La transacción que negociamos habría creado valor para los accionistas con un camino claro hacia la aprobación regulatoria. Sin embargo, siempre hemos sido disciplinados y, al precio requerido para igualar la última oferta de Paramount Skydance, el acuerdo ya no es financieramente atractivo, por lo que declinamos igualar la oferta de Paramount Skydance”, dijo Netflix en un comunicado. Bajo el acuerdo inicial con dicha plataforma, el gigante del streaming habría obtenido el control de los principales estudios de cine y televisión de Warner Bros. Discovery en una operación valorada en más de 70.000 millones de dólares.

Larry Ellison es un importante aliado de Trump

Paramount fue adquirida el año pasado por Skydance Media, la empresa de entretenimiento de rápido crecimiento controlada por Ellison, quien es conocido por ser no solamente un exitoso empresario, sino también un importante aliado del presidente Donald Trump. La adquisición fue encabezada por su hijo David, quien desde ese momento se ha encargado de supervisar cambios significativos en las divisiones de noticias y entretenimiento de Paramount, incluido CBS.

Según varios medios, la propuesta de Paramount busca adquirir la totalidad de los activos de Warner Bros. Discovery —incluidas sus operaciones tradicionales de televisión como CNN y TNT Sports—, con una oferta que contempla 31 dólares por acción en efectivo y una tarifa de rescisión de 7.000 millones de dólares vinculada al acuerdo previo con Netflix. “Nos complace que la Junta de WBD haya afirmado por unanimidad el valor superior de nuestra oferta, que brinda a los accionistas de WBD un valor superior, certeza y rapidez en el cierre”, declaró David Ellison en un comunicado el jueves.

Lejos de evitar expresar su opinión sobre lo hecho por Paramount, lo cierto es que Trump ha elogiado públicamente los esfuerzos de los Ellison por reformar CBS bajo el liderazgo de su empresa, e incluso ha manifestado su interés en ver a CNN operar bajo una nueva propiedad.

Cualquier fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery requeriría la aprobación del Departamento de Justicia.