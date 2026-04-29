Crecen las estafas contra los inmigrantes hispanos: las redes sociales, el nuevo canal de fraude legal

Publicado por Diane Hernández 29 de abril, 2026

Una creciente ola de estafas dirigidas a inmigrantes hispanos en el país ha encendido las alarmas de autoridades y organizaciones civiles. Delincuentes están utilizando plataformas digitales como Facebook y WhatsApp para hacerse pasar por abogados o entidades legales, con el objetivo de obtener dinero de personas en situaciones migratorias urgentes.

Según reportó ABC News, la Fiscalía de Manhattan ha documentado un incremento sostenido de estos fraudes y ha solicitado acciones inmediatas a Meta, empresa propietaria de ambas plataformas, para frenar la proliferación de cuentas falsas.

Un fraude que se aprovecha de la urgencia

El esquema delictivo sigue un patrón claro. Los estafadores crean perfiles falsos utilizando nombres, logotipos y mensajes de organizaciones reconocidas o bufetes legales. En muchos casos, suplantan identidades de instituciones como Catholic Charities, generando confianza en potenciales víctimas.

De acuerdo con la New York Immigration Coalition, los delincuentes monitorean grupos y publicaciones donde inmigrantes solicitan ayuda legal, y luego establecen contacto directo ofreciendo supuestos servicios urgentes, como acelerar trámites migratorios o evitar deportaciones.

Las víctimas, muchas veces enfrentando procesos complejos o con familiares detenidos, acceden a pagar sumas significativas. Sin embargo, tras recibir el dinero, los perfiles desaparecen o dejan de responder.

Impacto económico y social

El fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, informó que las pérdidas reportadas ascienden a decenas de miles de dólares. Más allá del daño económico, el fraude tiene consecuencias más profundas: priva a las víctimas de acceder a asesoría legal legítima, lo que puede agravar su situación migratoria.

El fenómeno no se limita a Nueva York. Casos similares han sido identificados en ciudades como Houston, Trenton y Baltimore, lo que evidencia una expansión geográfica del problema.

Por qué están aumentando estos delitos

Especialistas coinciden en que el crecimiento de estas estafas responde a una combinación de factores. Por un lado, la vulnerabilidad de la población inmigrante, que a menudo enfrenta barreras idiomáticas y falta de información. Por otro, la facilidad para crear perfiles falsos en redes sociales y la alta penetración de estas plataformas en la comunidad hispana.

La digitalización de servicios legales también ha contribuido a este escenario, ampliando el alcance de los delincuentes y facilitando el contacto directo con potenciales víctimas.

Presión sobre Meta y respuesta de la empresa medidas más estrictas para detectar y eliminar cuentas fraudulentas, así como mejorar los sistemas de verificación de profesionales legales.

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​En su respuesta oficial, Meta aseguró que está reforzando sus mecanismos mediante inteligencia artificial y que colabora activamente con las autoridades. La empresa reiteró que la suplantación de identidad está prohibida en sus plataformas y que sus protocolos se actualizan constantemente frente a nuevas amenazas.

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​No obstante, tanto autoridades como organizaciones civiles consideran que las acciones actuales son insuficientes frente a la magnitud del problema. En abril de 2026, la Fiscalía de Manhattan envió una solicitud formal al CEO de Meta , Mark Zuckerberg, exigiendo, así como mejorar los sistemas de verificación de profesionales legales.​En su respuesta oficial, Meta aseguró que está reforzando sus mecanismos mediante inteligencia artificial y que colabora activamente con las autoridades. La empresa reiteró que la suplantación de identidad está prohibida en sus plataformas y que sus protocolos se actualizan constantemente frente a nuevas amenazas.​No obstante, tanto autoridades como organizaciones civiles consideran que las acciones actuales son insuficientes frente a la magnitud del problema.

Cómo identificar y evitar las estafas

Ante el aumento de estos fraudes, expertos recomiendan adoptar medidas básicas de verificación antes de contratar servicios legales:

Un abogado legítimo debe estar registrado en el colegio de abogados correspondiente y ofrecer una dirección física verificable. Las organizaciones confiables suelen brindar servicios gratuitos o de bajo costo, y nunca presionan para pagos inmediatos.

Solicitudes de dinero por adelantado, falta de información clara o negativa a proporcionar datos verificables son señales de alerta. Asimismo, se recomienda reportar perfiles sospechosos tanto a las autoridades como a las plataformas digitales.

Un desafío en evolución

El aumento de estas estafas pone en evidencia los riesgos de la digitalización sin controles suficientes y la necesidad de una mayor coordinación entre empresas tecnológicas, autoridades y sociedad civil.

Mientras tanto, miles de inmigrantes continúan expuestos a un sistema que, en lugar de ofrecer soluciones, puede convertirse en una nueva fuente de vulnerabilidad.