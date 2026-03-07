León XIV nombra al arzobispo Gabriele Caccia nuevo embajador de la Santa Sede ante EEUU

Publicado por Víctor Mendoza 7 de marzo, 2026

(AFP) El papa León XIV nombró el sábado a un nuevo embajador ante Estados Unidos, en medio de tensiones diplomáticas por la guerra de la Administración de Donald Trump en Irán y su política migratoria de línea dura.

El arzobispo Gabriele Caccia, de 68 años, quien anteriormente fue embajador de la Santa Sede ante las Naciones Unidas en Nueva York, fue nombrado nuncio apostólico en Washington D.C., informó el Vaticano en un comunicado.

Reemplaza al cardenal Christophe Pierre, quien se retira a los 80 años.