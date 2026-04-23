Encuentran muerto a Darrell Sheets, estrella de 'Storage Wars'

Publicado por Israel Duro 23 de abril, 2026

La estrella de Storage Wars Darrell Sheets fue hallado muerto en su domicilio de Arizona por la Policía. Los primeros pasos de la investigación apuntan a que Sheets se suicidó con un disparo de arma de fuego en la cabeza, aunque los agentes advierten de que la investigación sigue su curso. El coprotagonista del célebre show, Rene Nezhoda, denunció que Sheets era víctima de ciberbullying desde hace tiempo.

"El 22 de abril de 2026, aproximadamente a las 02:00 horas, agentes del Departamento de Policía de Lake Havasu City fueron enviados a una vivienda situada en el número 1500 de Chandler Drive tras recibir un aviso sobre un fallecido. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a un hombre que presentaba lo que parecía ser una herida de bala autoinfligida en la cabeza. El hombre fue declarado fallecido en el lugar de los hechos y se notificó a la Unidad de Investigaciones Criminales del Departamento de Policía de Lake Havasu City, que acudió al lugar para hacerse cargo de la investigación", apuntó el Departamento de policía de Lake Havasu en un comunicado.

Investigación en curso

El comunicado también señaló que "el cadáver fue finalmente entregado a la oficina del forense del condado de Mohave para que se llevara a cabo una investigación más exhaustiva. El fallecido ha sido identificado como Darrell Sheets, un hombre de 67 años residente en Lake Havasu City, y se ha informado a su familia. Este incidente sigue siendo objeto de una investigación en curso, y se facilitará más información a medida que esté disponible".

Su excompañero en el show, Rene Nezhoda, subió un vídeo a Instagram en el que lamentaba la muerte de Sheets y denunciaba que su amigo estaba siendo víctima de acoso online desde hacía tiempo:

La policía incluye el acoso como parte de la investigación

En el vídeo, Nezhoda señaló que "Darrell ha estado publicando mucho sobre el tipo que le ha estado acosando por Internet y atormentándolo, y realmente espero que [las fuerzas del orden] investiguen a ese tipo y no se quede en nada".

Algo que, en conversación con Fox News, es exactamente lo que pretende hacer la policía. Así, el sargento Kyle Ridgway, responsable de información pública del Departamento de Policía de Lake Havasu City, aseguró "Estamos al corriente de estas acusaciones de acoso cibernético y eso forma parte de la investigación en curso".