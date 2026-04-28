Trump apremia a los republicanos de la Cámara: unidad inmediata para financiar la seguridad fronteriza y reformar el "amañado" sistema electoral

Publicado por Carlos Dominguez 28 de abril, 2026

El presidente Trump intensificó este lunes su presión directa sobre los republicanos de la Cámara de Representantes, exigiendo disciplina partidaria tanto para impulsar una ambiciosa reforma electoral a través del Save America Act como para resolver el cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

En varios mensajes difundidos en Truth Social, el presidente llamó primero a desbloquear la financiación del DHS y, además, combinó ese reclamo con advertencias sobre la necesidad de reformar el "amañado" sistema electoral.

Presión para acelerar el acuerdo del DHS

En una de sus publicaciones, el mandatario elogió al presidente de la Cámara, Mike Johnson (R-Louisiana), por su esfuerzo para poner fin al cierre demócrata del DHS que ya dura más de diez semanas. Trump señaló que el Senado ya aprobó el proyecto base la semana pasada y fijó como fecha límite el 1 de junio para tener el texto final sobre su escritorio, con el objetivo de garantizar el financiamiento completo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y los agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP).

"Los republicanos de la Cámara deben unificarse y aprobar el mismo plan para sacar adelante el proyecto de ley", insistió.

Trump dejó claro que cualquier división interna es inaceptable y que los republicanos deben actuar de forma "rápida y enfocada" para superar la obstrucción demócrata mediante el uso de la reconciliación presupuestaria.

O "arreglamos" las elecciones, o "ya no tendremos un país"

En paralelo, el presidente elevó el tono sobre la integridad electoral, calificando el actual sistema como "amañado" y un "hazmerreír" a nivel internacional. Trump pidió a todos los republicanos luchar por la aprobación del Save America Act, una iniciativa que incluye tres medidas centrales:

Exigir identificación oficial ( Voter ID ) a todos los votantes.

) a todos los votantes. Requerir prueba de ciudadanía para poder votar.

para poder votar. Eliminar el voto por correo, salvo en casos excepcionales como enfermedad, discapacidad, militares o viajes.

El presidente señaló en Truth Social que, o "arreglamos" las elecciones, o "ya no tendremos un país", advirtiendo que, sin estas reformas, Estados Unidos corre el riesgo de perder su sistema electoral.