ANÁLISIS
Trump apremia a los republicanos de la Cámara: unidad inmediata para financiar la seguridad fronteriza y reformar el "amañado" sistema electoral
En varios mensajes difundidos en Truth Social, el presidente llamó primero a desbloquear la financiación del DHS y, además, combinó ese reclamo con advertencias sobre la necesidad imperiosa de sacar adelante la SAVE ACT.
El presidente Trump intensificó este lunes su presión directa sobre los republicanos de la Cámara de Representantes, exigiendo disciplina partidaria tanto para impulsar una ambiciosa reforma electoral a través del Save America Act como para resolver el cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
En varios mensajes difundidos en Truth Social, el presidente llamó primero a desbloquear la financiación del DHS y, además, combinó ese reclamo con advertencias sobre la necesidad de reformar el "amañado" sistema electoral.
Presión para acelerar el acuerdo del DHS
En una de sus publicaciones, el mandatario elogió al presidente de la Cámara, Mike Johnson (R-Louisiana), por su esfuerzo para poner fin al cierre demócrata del DHS que ya dura más de diez semanas. Trump señaló que el Senado ya aprobó el proyecto base la semana pasada y fijó como fecha límite el 1 de junio para tener el texto final sobre su escritorio, con el objetivo de garantizar el financiamiento completo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y los agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP).
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"Los republicanos de la Cámara deben unificarse y aprobar el mismo plan para sacar adelante el proyecto de ley", insistió.
Trump dejó claro que cualquier división interna es inaceptable y que los republicanos deben actuar de forma "rápida y enfocada" para superar la obstrucción demócrata mediante el uso de la reconciliación presupuestaria.
O "arreglamos" las elecciones, o "ya no tendremos un país"
En paralelo, el presidente elevó el tono sobre la integridad electoral, calificando el actual sistema como "amañado" y un "hazmerreír" a nivel internacional. Trump pidió a todos los republicanos luchar por la aprobación del Save America Act, una iniciativa que incluye tres medidas centrales:
- Exigir identificación oficial (Voter ID) a todos los votantes.
- Requerir prueba de ciudadanía para poder votar.
- Eliminar el voto por correo, salvo en casos excepcionales como enfermedad, discapacidad, militares o viajes.
El presidente señaló en Truth Social que, o "arreglamos" las elecciones, o "ya no tendremos un país", advirtiendo que, sin estas reformas, Estados Unidos corre el riesgo de perder su sistema electoral.
Tensiones en la Cámara
Según Johnson, el texto actual "abandonaría" el financiamiento de agencias clave de inmigración como el ICE y la CBP, al excluirlas explícitamente del primer paquete. Estas agencias serían financiadas en una segunda medida a través del proceso de reconciliación presupuestaria, que solo requiere votos republicanos.
"Tiene un lenguaje problemático porque fue redactado de manera apresurada", dijo Johnson a los reporteros. "Tenemos una versión modificada que creo que será mucho mejor para ambas cámaras".
El republicano enfatizó que los cambios no alterarían sustancialmente el contenido del proyecto, pero garantizarían que no se deje sin fondos a las principales agencias de aplicación de la ley migratoria. "Tenemos que asegurarnos de que se cumpla la ley de inmigración y de que la frontera esté segura", añadió.