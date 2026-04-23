Crecimiento silencioso: Planned Parenthood aumenta la atención en casos de "afirmación de género" más de un 40%

Publicado por Williams Perdomo 23 de abril, 2026

Planned Parenthood no deja de promover su agenda progresista. Un análisis realizado por Concerned Women for America Legislative Action Committee (CWALAC) sobre los informes 2024-2025 de la organización reveló un incremento superior al 40% en las atenciones relacionadas con la denominada “atención de afirmación de género”.

Según el informe, aunque el reporte anual nacional publicado el 3 de abril no incluyó cifras agregadas sobre estos servicios, los datos sí permiten observar una tendencia de crecimiento sostenido. En concreto, 14 regiones del país que han mantenido métricas consistentes reportaron aumentos en todos los casos analizados.

El estudio señala que este incremento abarca distintas categorías, incluyendo “atención de afirmación de género”, “visitas” y “servicios” relacionados. Entre los datos destacados, Planned Parenthood of Greater Ohio pasó de 1.874 visitas en 2022 a 5.769 al año siguiente, alcanzando 8.644 en el periodo 2024-2025, lo que supone un crecimiento continuado cercano al 50% en el último año analizado.

Asimismo, la región que agrupa Northwest Hawaii, Alaska, Indiana y Kentucky registró un aumento de 13.432 a 24.295 servicios en un solo año. Otras áreas, como Greater Washington y Northern Idaho, más que duplicaron sus cifras desde 2022-2023, mientras que Great Plains experimentó un incremento del 90%.

Faltan regiones por revisar En el caso de Western Pennsylvania, los “servicios de afirmación de género” pasaron de 631 a 1.346 durante un periodo de transición en la dirección ejecutiva.



El informe concluye que, aunque no todas las regiones publican estos datos de forma consistente, las cifras disponibles apuntan a una expansión significativa de este tipo de servicios en las áreas analizadas.

La información sale a la luz pocos días después de difundirse un estudio llevado a cabo en Finlandia a lo largo de más de tres décadas sobre los efectos de las intervenciones médicas en jóvenes con disforia de género.

La investigación, publicada en la revista científica Acta Paediatrica, señala que los adolescentes remitidos a clínicas de identidad de género presentan elevados niveles de morbilidad psiquiátrica que, en lugar de reducirse, tienden a aumentar tras dichas intervenciones.