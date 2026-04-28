EN VIVO | La Casa Blanca estudia la última propuesta de paz de Irán

El presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, en una rueda de prensa en el PentágonoPetty Officer 2nd Class Carson Croom

Publicado por Israel Duro 28 de abril, 2026

Tras negarse a negociar con Donald Trump hasta el punto de que éste retiró a los negociadores de la mesa, el Régimen de los Ayatolás envió, apenas 24 horas después del portazo de Washington, una nueva propuesta de paz al despacho del presidente. Un texto que la Casa Blanca estudia y que Marco Rubio calificó como "mejor de lo esperado", pero que, de acuerdo con las declaraciones de algunos oficiales a Reuters, no parece "entusiasmar" a Trump.

A la espera de la respuesta de Washington, los ayatolás continuaron con sus bravatas, mientras el canciller del país, Abás Araqchi, se reunió con Vladimir Putin en Moscú.

En Líbano, el otro gran frente de la guerra, Hezbolá e Israel continúa con las hostilidades en medio del alto el fuego, tras atacar los terroristas a soldados israelíes y responder con ataques las FDI. El presidente de Líbano acusó a Hezbolá de tratar de arrastrarlos a una guerra, mientras Netanyahu aseguró que las acciones del grupo vinculado a Irán "no quedarán sin respuesta".

El petróleo no parece confiar en una solución pacífica a corto plazo y continuó la senda alcista, con el barril de Brent superando los 110 dólares y el West Texas International rompiendo la barrera de los 100 (100,3 dólares).

Las horas corresponden al horario del Este (ET)

07:28 am Trump estudia la última propuesta de paz iraní 13:28 28/04/2026 13:28 28/04/2026 Una nueva propuesta iraní para poner fin a la guerra está siendo examinada, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, tras informes de que Irán presentó una nueva iniciativa a través de los mediadores pakistaníes.



El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró en Fox News que la propuesta iraní "es mejor de lo que pensamos que iban a presentar", aunque insistió en que cualquier acuerdo debe evitar que Teherán fabrique una bomba atómica en algún momento.

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​Sin embargo, fuentes de la Casa Blanca apuntaron a Reuters que el presidente "no parecía entusiasmado" con la propuesta escrita llegada a través de Pakistán.

05:45 am El petróleo continúa su escalada 13:24 28/04/2026 13:40 28/04/2026 Los precios del petróleo seguían su escalada este martes a la espera de que Donald Trump, responda a una propuesta iraní que, según reportes, reabriría el estrecho de Ormuz y pondría fin a la guerra.



El crudo Brent del mar del Norte, referencia del mercado internacional, superaba los 110 dólares (111,5) por barril, mientras que su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), rompía la barrera de los 100 dólares (100,3)

05:23 am El Jefe del Mosad aplaudió operaciones "revolucionarias" en Irán y Líbano 13:23 28/04/2026 13:23 28/04/2026 El jefe del Mosad, el servicio secreto exterior de Israel, David Barnea, celebró los éxitos de sus agentes y calificó de "revolucionarias" las operaciones llevadas a cabo en Irán y el Líbano.

04:45 am Qatar advierte sobre un "conflicto congelado" en el Golfo 13:20 28/04/2026 13:41 28/04/2026 El Gobierno de Qatar advirtió sobre el riesgo de un "conflicto congelado", sin resolución, en la región del Golfo, tras el alto el fuego de tres semanas y mientras se mantienen los bloqueos estadounidenses e iraní sobre el estrecho de Ormuz, afectando a la economía mundial.

04:13 am Irán reduce el número de muertos por el bombardeo a la escuela de Minab a 155 12:13 28/04/2026 12:13 28/04/2026 El bombardeo de una escuela iraní en el primer día de la guerra en Oriente Medio mató a 155 personas, incluyendo 120 niños, según un balance revisado a la baja divulgado el martes por la televisión estatal IRIB.



El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, había declarado a fines de marzo ante la ONU que "más de 175 estudiantes y profesores" habían sido "masacrados a sangre fría" en el ataque del 28 de febrero.

03:11 am Netanyahu advierte de que los cohetes y drones de Hezbolá exigen acciones militares

12:11 28/04/2026 13:41 28/04/2026 "Todavía hay dos amenazas principales procedentes de Hezbolá: los cohetes de 122 mm y los drones. Esto exige una combinación de acciones operativas y tecnológicas", afirmó el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.



Antes, su ministro de Defensa, Israel Katz, afirmó que Hezbolá llevará a Líbano a la catástrofe, tras la oposición del líder de este movimiento proiraní a las negociaciones directas entre Beirut e Israel.