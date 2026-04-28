El odio incorporado: la maquinaria de intolerancia de la izquierda amenaza con cambiar la seguridad para siempre

Publicado por John Solomon 28 de abril, 2026

Cuando la gala de los corresponsales de la Casa Blanca -detenida por un tercer intento de asesinato por parte de un pistolero del presidente Donald Trump- regrese el mes que viene para un bis sombrío, difícilmente se parecerá al evento relajado y repleto de estrellas que se ha celebrado durante décadas en el hotel Hilton de Washington.

Es casi seguro que la alfombra roja -que no estaba asegurada y se encontraba en la línea de visión del acusado de asesinato Cole Tomas Allen cuando saltó un control de seguridad el sábado por la noche - se traslade al interior del perímetro de seguridad cargado de magnetómetros.

Un billete y un esmoquin no serán la única forma de entrada permitida. Los controles de identidad serán probablemente imprescindibles.

Y la jovialidad de los reporteros que se ganan la vida agasajando a las personalidades de Washington a las que cubren su trabajo se verá probablemente suplantada por el recuerdo de las fuertes ráfagas de disparos y la alocada carrera que desencadenaron.

La seguridad de los actos públicos cambiará para siempre por el casi horror del sábado por la noche en la capital del país, que se retransmitió en directo por televisión, según dijeron los expertos a Just the News.

"Tiene que cambiar", dijo el ex jefe de la Policía del Capitolio Steve Sund, cuyo esfuerzo por fortificar mejor el Capitolio de Estados Unidos antes de los disturbios del 6 de enero de 2021 se vio frustrado cuando su petición de desplegar a la Guardia Nacional para reforzar la seguridad fue denegada por los lugartenientes de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

Sund dijo que la amenaza de la violencia política se ha expandido enormemente más allá de los políticos desde 2020, señalando que desde que el CEO de United Health Care, Brian Thompson, fue abatido a tiros fuera de un hotel de Manhattan en 2024, los incidentes contra ejecutivos corporativos se han disparado más de un 300%.

"Así que ahora hay que mirar más allá del lugar de trabajo. Hay que mirar más allá del Capitolio. Tienes que mirar más allá de donde tengan su oficina y ver dónde tienen que estar protegidos, como estos eventos, como el Washington Hilton, el campo de béisbol de Alexandria o en sus casas", dijo Sund durante una entrevista en el programa de televisión Just the News, No No Noise. "Así que ahora tienen que ampliar ese perímetro de seguridad".

Los fiscales expusieron el lunes un extraordinario relato de cómo Allen, un profesor de alto nivel intelectual y jugador de ordenador, compró dos armas en California, viajó por todo el país en tren sin ser detectado y reservó una habitación en el Washington Hilton en un plan de asesinato que le llevó a pocos metros del salón de baile donde cenaban el presidente, el vicepresidente, el Gabinete y los altos cargos del Gobierno. El objetivo de Allen era matar al presidente y luego ir descendiendo por la línea de sucesión hasta que le detuvieran,según los fiscales.

Lo frustraron agentes del Servicio Secreto, uno que recibió un disparo en el chaleco antibalas que le cubría el pecho y otro que saltó delante del presidente en el escenario para recibir una bala, por si el pistolero llegaba al salón de baile. Su valor no será olvidado, declaró Trump en las horas posteriores.

Pero la sencillez del plan de Allen y su casi éxito es una llamada de atención, según varios miembros del Congreso que asistieron el sábado por la noche al Washington Hilton y hablaron con Just the News.

"Cuando entré, mi destacamento (de seguridad) me dejó, y un agente del Servicio Secreto tuvo la amabilidad de llevarme hasta la alfombra roja del evento, pero no hay detectores de metales ni nada para entrar en el hotel", recordó el representante Abe Hamadeh, republicano por Arizona. "No deja de ser un espacio público que sirve también de hotel. Y obviamente el sospechoso se aprovechó de ello".

"El perímetro debe ser mayor", añadió Hamadeh. "Creo que, desde el punto de vista de una persona de seguridad, tiene que ser más grande. El salón de baile no debería haber sido el primer punto de los detectores de metales. Cuando hay tantos dignatarios en la alfombra roja, sabes que podrían haber muerto. Podrían haber hecho mucho daño, quizá no al presidente, pero sí a toda su administración".

El establishment de seguridad ha prometido y ha tomado mejores medidas de seguridad tras los dos atentados previos contra Trump en 2024 en Butler (Pensilvania) y West Palm Beach (Florida), el asesinato de Charlie Kirk en un campus universitario al aire libre en Utah en 2025, o la herida a un congresista que practicaba béisbol en un campo de los suburbios de Washington allá por 2017.

Esos sucesos -junto con los disturbios de BLM en el verano de 2020, los ataques de Antifa a agentes de inmigración, la ejecución del consejero delegado de United Health Care y el intento de asesinato del juez Brett Kavanaugh cerca de su domicilio personal- tienen algo más en común que el mero aprovechamiento de las actuales posturas de seguridad.

Lea una lista de todos los actos de violencia política reciente inspirados por la izquierda aquí.

En todos ellos, según las pruebas publicadas, participaron perpetradores influidos por una vasta maquinaria de izquierdas que bombardea las redes sociales, las protestas comunitarias e incluso la televisión del establishment con un implacable mensaje de odio e intolerancia que puede deshumanizar a los objetivos de la violencia y motivar a los actores armados a la acción, según los expertos.

Esa maquinaria abarca desde organizaciones sin fines de lucro como el Southern Poverty Law Center, que en realidad pagó a actores racistas en nombre de la lucha contra el extremismo, hasta los organizadores de las protestas No Kings que desataron a cientos de miles de manifestantes viejos y jóvenes en las calles con la falsa noción de que Estados Unidos se ha convertido de alguna manera en una monarquía bajo Trump.

Entre medias, elitistas y profesores han infundido a la nación con afirmaciones de que la historia de Estados Unidos es racista e injusta y que los jóvenes estadounidenses están predestinados a destinos determinados como opresores u oprimidos en función del color de su piel. Y organizaciones sin ánimo de lucro bien financiadas que colaboran con los enemigos de Estados Unidos en China y Cuba están fomentando abiertamente una revolución del color con la esperanza de asegurar un futuro marxista en suelo estadounidense.

Allen parece haber sido influenciado por parte de esa ideología, así como por las incesantes pero infundadas afirmaciones de los demócratas de que Trump estuvo involucrado en el tráfico sexual del difunto Jeffrey Epstein.

El manifiesto que, según la policía, escribió Allen sugería que "ya no estaba dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor cubriera mis manos con sus crímenes", y que suscribía el paradigma marxista de la teoría crítica de la raza que divide a las personas en opresores y oprimidos.

"Poner la otra mejilla cuando *otra persona* está oprimida no es un comportamiento cristiano; es complicidad en los crímenes del opresor", escribió supuestamente Allen.

Por supuesto, también hay agitadores en la derecha: los que fomentan el antisemitismo, el racismo o las teorías de la conspiración, entre ellos. Pero el alcance y la escala de la maquinaria de intolerancia de la izquierda y su financiación, que alcanza los cientos de millones de dólares, empequeñece a la derecha, lo que lleva a algunos a ver que se está forjando una Hate, Inc. profesional en la izquierda política.

"El culto de odio de la izquierda contra el presidente y todos los que le apoyan y trabajan para él ha hecho que muchas personas resulten heridas y mueran, y casi lo vuelve a hacer este fin de semana", lamentó el lunes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, desde el podio de la rueda de prensa.

Las soluciones, según expertos y legisladores, son delicadas en una nación que protege febrilmente su libertad de expresión.

"Somos el partido de la libertad de expresión, y el otro partido es el que habla de la incitación al odio, y eso crea una situación un tanto extraña", dijo el congresista republicano Darrell Issa. "Empecé mi vida en la época de la guerra de Vietnam, y viendo el discurso de odio hacia cada soldado, marinero y marine que defendía a su país. Fui a la escuela en Kent State, donde cuatro fueron fusilados en un motín que ocurrió allí en el campus.

"Ha estado mal antes, pero eso no es excusa para que no elevemos las normas de decoro en el Congreso. Porque si vamos a representar al pueblo estadounidense, vamos a tener que hacerlo, en primer lugar, actuando como los adultos que creían haber enviado a Washington."

Mientras tanto, el FBI está acumulando más acusaciones contra organizaciones sin ánimo de lucro como SPLC que se cree que han sembrado la discordia, mientras que el IRS pretende retirar algunas de las preciadas exenciones fiscales que impulsan la recaudación de fondos de esos grupos. Para algunos, esas acciones han sido demasiado lentas para hacer frente a la amenaza.

"Hay muchos agentes, tanto internacionales como nacionales, que están llevando a cabo conductas que son ilegales o no redundan en nuestro beneficio, y hemos estado haciendo la vista gorda al respecto", dijo el representante William Timmons, republicano por Carolina del Sur, al podcast John Solomon Reports. "Así que, obviamente, el Southern Poverty Law Center, acabamos de descubrir, ha estado facilitando todos los disturbios internos con el fin de la recaudación de fondos de la misma.

"Y quiero decir, China y Rusia han estado haciendo lo mismo. Tenemos que tener nuestros ojos en esto. Tenemos que asegurarnos de que estamos protegiendo a nuestro gobierno, nuestra sociedad, nuestra gente. Y creo que nos hemos dado cuenta de esto."

En la otra cara de la moneda de la rendición de cuentas está la misión de reimaginar radicalmente la seguridad en grandes eventos VIP, como la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, o incluso para personajes destacados que pasean por la calle.

Sund, el ex jefe de policía, dijo que sospecha que el episodio del sábado ha puesto en marcha esos cambios, y respaldó la idea de Trump de que un día la Casa Blanca debería tener su propio salón de baile que cuente con una seguridad que no se puede lograr en los entornos del sector privado de un hotel como el Hilton de Washington, que ahora ha visto intentos de asesinato contra Ronald Reagan y Trump con 45 años de diferencia.

"Hay que cambiar la rutina", dijo. "Cambiarlo a otro lugar sería genial. Cambiarlo a un lugar seguro, como un salón de baile de la Casa Blanca, sería la mejor opción que hay."

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