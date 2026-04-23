Los accionistas de Warner Bros. Discovery aprueban la venta a Paramount Skydance

El logo de la Warner Bros. Discovery en una de sus oficinas AFP

Publicado por Virginia Martínez 23 de abril, 2026

(AFP) Warner Bros. Discovery informó este jueves que sus accionistas aprobaron su venta a Paramount Skydance, dando luz verde a una oferta que valora a la empresa combinada en 110.000 millones de dólares.

La entidad fusionada incluirá CNN, CBS, HBO y Nickelodeon, así como algunas de las franquicias más valiosas de Hollywood, como Harry Potter, Game of Thrones, el Universo DC, Misión imposible y Bob Esponja.

Samuel A. Di Piazza, Jr., presidente del Consejo de Administración de Warner declaró en un comunicado: "Agradecemos el apoyo y la confianza que nuestros accionistas han depositado en nosotros para aprovechar al máximo el potencial de nuestra cartera de entretenimiento de primer nivel".

"Junto con Paramount, esperamos crear una compañía combinada excepcional que ampliará las opciones para el consumidor y beneficiará a la comunidad global de talento creativo", agregó.

Un panorama mediático en dificultades

El acuerdo pone fin a una larga saga de adquisición que incluyó una reñida puja con Netflix.

Crea también un gigante del entretenimiento cuyo impacto en un panorama mediático en dificultades, y sus vínculos con la Casa Blanca de Donald Trump, serán objeto de escrutinio.