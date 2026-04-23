Los accionistas de Warner Bros. Discovery aprueban la venta a Paramount Skydance
El acuerdo pone fin a una larga saga de adquisición que incluyó una reñida puja con Netflix.
(AFP) Warner Bros. Discovery informó este jueves que sus accionistas aprobaron su venta a Paramount Skydance, dando luz verde a una oferta que valora a la empresa combinada en 110.000 millones de dólares.
La entidad fusionada incluirá CNN, CBS, HBO y Nickelodeon, así como algunas de las franquicias más valiosas de Hollywood, como Harry Potter, Game of Thrones, el Universo DC, Misión imposible y Bob Esponja.
Samuel A. Di Piazza, Jr., presidente del Consejo de Administración de Warner declaró en un comunicado: "Agradecemos el apoyo y la confianza que nuestros accionistas han depositado en nosotros para aprovechar al máximo el potencial de nuestra cartera de entretenimiento de primer nivel".
"Junto con Paramount, esperamos crear una compañía combinada excepcional que ampliará las opciones para el consumidor y beneficiará a la comunidad global de talento creativo", agregó.
Un panorama mediático en dificultades
El acuerdo pone fin a una larga saga de adquisición que incluyó una reñida puja con Netflix.
Crea también un gigante del entretenimiento cuyo impacto en un panorama mediático en dificultades, y sus vínculos con la Casa Blanca de Donald Trump, serán objeto de escrutinio.
Sociedad
El CEO de Warner Bros podría cobrar hasta 800 millones si se cierra la operación con Paramount
Diane Hernández
Acerca de Warner Bros. Discovery
Warner Bros. Discovery inspira, informa y entretiene a audiencias de todo el mundo a través de sus marcas y productos icónicos, entre los que se incluyen: Discovery Channel, HBO Max, discovery+, CNN, DC, TNT Sports, Eurosport, HBO, HGTV, Food Network, OWN, Investigation Discovery, TLC, Magnolia Network, TNT, TBS, truTV, Travel Channel, Animal Planet, Science Channel, Warner Bros. Motion Picture Group, Warner Bros. Television Group, Warner Bros. Pictures Animation, Warner Bros. Games, New Line Cinema, Cartoon Network, Adult Swim, Turner Classic Movies, Discovery en Español, Hogar de HGTV y otros.