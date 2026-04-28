Dudas sobre el antiviral estrella de Pfizer: no reduce las hospitalizaciones ni las muertes en los adultos

Publicado por Diane Hernández 28 de abril, 2026

Un nuevo estudio publicado en la revista médica New England Journal of Medicine (NEJM) ha reavivado el debate sobre la eficacia del antiviral Paxlovid, desarrollado por Pfizer, especialmente en adultos vacunados considerados de alto riesgo frente al covid.

Resultados del estudio: sin reducción significativa en hospitalizaciones o muertes

El análisis se basa en dos grandes ensayos clínicos abiertos: PANORAMIC (Reino Unido) y CanTreatCOVID (Canadá), que incluyeron alrededor de 3.500 participantes. Ambos concluyeron que el tratamiento con nirmatrelvir y ritonavir (Paxlovid) no redujo la incidencia de hospitalización ni de muerte en pacientes vacunados con alto riesgo que habían contraído covid recientemente.

Los autores señalaron que tampoco se identificaron subgrupos específicos que se beneficiaran de forma clara del tratamiento, lo que cuestiona su utilidad en el contexto actual de alta inmunidad poblacional.

Fuerte inversión pública y expectativas iniciales

La Administración Biden destinó más de 12.000 millones de dólares a la compra de Paxlovid, adquiriendo cerca de 24 millones de tratamientos. Esta apuesta se basó en resultados previos, especialmente el ensayo EPIC-HR de Pfizer, que mostró beneficios en etapas tempranas de la pandemia, cuando la población no estaba ampliamente vacunada.

Sin embargo, los nuevos datos sugieren que esos resultados no son extrapolables al contexto actual, caracterizado por vacunación masiva y variantes diferentes del virus.

Editorial del NEJM: cautela ante las conclusiones

El mismo día de la publicación del estudio, el NEJM incluyó un editorial firmado por Anthony Fauci y Cliff Lane, quienes pidieron prudencia en la interpretación de los resultados.

Aunque reconocieron que los beneficios en reducción de hospitalización no se evidencian, sostuvieron que Paxlovid podría seguir siendo útil en ciertos casos, como en personas inmunocomprometidas o adultos mayores. También destacaron que el antiviral podría acelerar la recuperación y reducir la carga viral.

El estudio finalizó aproximadamente 19 meses antes de su publicación, lo que ha generado críticas entre algunos expertos. El prestigioso cardiólogo Venk Murthy, de la Universidad de Michigan, calificó de "sorprendente" la demora, mientras que otros analistas sugieren posibles conflictos de interés o presiones relacionadas con el impacto comercial del fármaco.

También se ha cuestionado el diseño de los ensayos, al ser abiertos y sin placebo, lo que podría influir en variables subjetivas como la percepción de mejora de síntomas.

Interpretación científica: evolución del contexto pandémico

Expertos como el cardiólogo John Mandrola han subrayado que los resultados reflejan un fenómeno común en medicina: la pérdida de eficacia de intervenciones a medida que cambian las condiciones epidemiológicas.

En este caso, la combinación de vacunación generalizada, inmunidad previa y evolución del virus habría reducido el margen de beneficio clínico de Paxlovid en la población general de riesgo.

El nuevo estudio plantea serias dudas sobre el papel actual de Paxlovid en la prevención de complicaciones graves de COVID-19 en adultos vacunados de alto riesgo. Aunque podría mantener utilidad en casos específicos, los datos sugieren que su impacto es más limitado de lo que se pensaba inicialmente.

El debate ahora se centra en cómo ajustar las recomendaciones clínicas y políticas públicas a la luz de esta evidencia, en un contexto donde la pandemia ha cambiado significativamente desde sus primeras fases.