La violencia política es consecuencia de la política del anatema

28 de abril, 2026

Hemos pasado por esto tantas veces que quizá sea inútil siquiera plantear la posibilidad de que haya que bajar la temperatura del discurso político. Pero tras el tercer intento de asesinar al presidente Donald Trump en menos de dos años, unido a otros actos de violencia política como el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, el tema es inevitable.

La política estadounidense se desarrolla ahora de un modo en el que ya no es posible argumentar que no existe conexión entre la determinación de sus adversarios políticos de demonizar a Trump y la voluntad de extremistas o perturbados de actuar en función de esa retórica.

A raíz del fallido intento de asesinar al presidente, así como a su esposa y a otros miembros de la administración que asistieron a la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington, D.C., el sábado por la noche, la discusión sobre la retórica política ha derivado previsiblemente en otra versión del mismo debate estéril que hemos escuchado cada vez que ocurre algo así.

'Yo soy goma, tú eres pegamento'



La administración y los partidarios de Trump enumeran todas las declaraciones extremas de los demócratas y los enemigos del presidente que podrían interpretarse como llamamientos a la violencia. A cambio, los demócratas y su sección de animadores de los medios liberales responden citando todas las declaraciones del propio presidente que podrían interpretarse como cruzar la línea entre el debate normal y la incitación.

El ejercicio no es más que una versión adulta de la burla infantil en la que los antagonistas responden a los insultos con la expresión "Si yo soy goma, tú eres pegamento".

Demos por hecho que nada de lo sucedido en el hotel Hilton de Washington va a convencer a nadie de que rebaje el tono de su retórica temeraria. Siendo así, sigue existiendo la obligación de señalar que analogar a Trump con Adolf Hitler, los nazis o los fascistas -es algo tan habitual que esos comentarios apenas merecen mención- tiene un precio.

El coste de la política de la demonización es la violencia política. Eso siempre va a ser cierto, no importa de qué país estemos hablando, o qué líderes o facciones son tratados de esta manera. Y si queremos que esto cambie, vamos a tener que dejar de tratar a nuestros oponentes políticos no sólo como equivocados, sino como monstruos que deben ser castigados y destruidos.

No es exagerado argumentar que la ira que Trump ha inspirado entre la mitad del país que se opone a él hace tiempo que se ha convertido no tanto en una función del debate político, sino en el tipo de convicción que inspiró las guerras religiosas en épocas anteriores. Y eso tiene que parar, no tanto por el bien de la seguridad de Trump o la causa de un discurso político sensato, sino porque es una pendiente resbaladiza que solo puede conducir a más y más violencia.

Ya sabemos que en esta nación bifurcada, la reacción ante hechos tan horribles como el intento de asesinato de un presidente nos dice todo lo que necesitamos saber sobre la salud mental de una sociedad.

La esencia del sistema estadounidense y de cualquier democracia que funcione consiste en aceptar que, a veces, tu bando va a perder, y las personas y los líderes que no te gustan van a estar en el poder. Los estadounidenses ya se han enfadado antes por diferencias políticas y personalidades. El escándalo, los insultos y las difamaciones son tan antiguos como la república. El apetito por impugnar a los que discrepan de tu facción o partido, acusándoles de corrupción y todo tipo de delitos, no es nada nuevo.

Sin embargo, en épocas anteriores de la historia estadounidense, los asesinatos inspiraban un horror generalizado que traspasaba incluso las divisiones políticas más marcadas. En 2026, lo único que hace es alimentar un ciclo de noticias que se trata como una excusa más para ensayar rencores y recriminaciones.

El precio de la "negación"



La reacción a la violencia política es ahora más probable que sea la negación, en lugar de un examen de conciencia. La avalancha de comentarios en las redes sociales de los que odian a Trump en Internet -diciendo que el intento de asesinato no fue genuino, combinado con las expresiones más pequeñas, pero aún numerosas, de decepción porque no tuvo éxito-dice mucho de la naturaleza disfuncional de la sociedad estadounidense, por no hablar de su discurso político.

Esto tampoco se limita únicamente a los ataques retóricos contra Trump. Hemos visto lo mismo con respecto a las reacciones a los ataques terroristas palestino-árabes dirigidos por Hamás contra comunidades israelíes el 7 de octubre de 2023.

La disposición de tantos a dedicarse a negar las atrocidades cometidas ese día, combinada con el apoyo al concepto general de "resistencia" a la presencia de israelíes viviendo en su propio país, no es meramente despreciable en sí misma. Forma parte de la misma mentalidad que justifica los cánticos a favor del genocidio judío ("Del río al mar") y a favor del terrorismo contra los judíos en todas partes ("globalizar la intifada") que se han oído en los campus universitarios y en las calles de las ciudades estadounidenses en los últimos 31 meses. Y eso, a su vez, ha contribuido a crear una atmósfera en la que se hacen imaginables los actos de intimidación y violencia hasta el asesinato en nombre de la causa de la "Palestina libre", como el asesinato de dos jóvenes empleados de la embajada israelí la pasada primavera en Washington.

Esto nos muestra lo que ocurre cuando se normaliza el antisemitismo. Existe un consenso general sobre el hecho de que estamos viviendo una oleada de odio a los judíos sin precedentes. Pero sigue habiendo un rechazo generalizado, especialmente en la izquierda dominante y en la extrema derecha, sobre si se pueden conectar los puntos entre el odio y los libelos de sangre contra Israel y los judíos con lo que está ocurriendo en la sociedad estadounidense.

Lo mismo ocurre cuando la política se convierte en el escenario en el que se escenifica el síndrome de enajenación que un presidente poco ortodoxo ha inspirado en sus adversarios políticos.

Desde el inicio de su carrera política en 2015, durante su primera campaña presidencial, Trump rompió todas las reglas que habían regido la política en épocas anteriores. Nunca ha habido nadie como él en la historia política estadounidense, tanto en su forma de hablar como de actuar. Y, como era de esperar, el carácter de la oposición a él no se parece al de ningún predecesor presidencial.

La política de "resistencia" conduce a la violencia



Incluso antes de que comenzara su primer mandato, sus oponentes estaban decididos a deslegitimarle acusándole falsamente de connivencia con una potencia extranjera hostil para robarle las elecciones. Ningún otro presidente se ha enfrentado de esta manera a una "resistencia" -ayudada e instigada por los principales medios de comunicación- más que a una oposición leal. Sus oponentes están comprometidos con la idea de que es una amenaza singular para la democracia y el fin de todo lo que consideran sagrado. Ni siquiera la supervivencia del sistema a lo largo de los casi cinco años y medio de su presidencia es suficiente para convencerles de que sus reacciones son desproporcionadas ante cualquier crítica razonable de sus políticas.

Otros presidentes, incluidos sus predecesores inmediatos, Barack Obama y Joe Biden, actuaron de forma prepotente y posiblemente inconstitucional para salirse con la suya en determinados asuntos, como la inmigración. Y llevaron a cabo políticas exteriores desastrosas, como apaciguar al régimen terrorista islamista de Irán. Sin embargo, es a Trump a quien se denuncia habitualmente con retórica y falsas analogías con asesinos en masa. Y quienes le acusan son los mismos que condenaban toda crítica a Obama y Biden por cruzar la línea de la incitación.

También es totalmente cierto que la retórica de Trump en sus discursos y en sus omnipresentes publicaciones en las redes sociales es exagerada y a menudo grosera, además de poco presidencial.

Aun así, eso no excusa el tipo de discurso que esperamos de sus oponentes, en el que el debate sobre sus políticas ha pasado a la deslegitimación de un tipo sin precedentes. Y ahí es donde se rompe el argumento de "ambos bandos" sobre retórica y violencia.

Eso no es sólo porque los adversarios políticos de Trump nunca han dudado en afirmar que sus comentarios o los de los conservadores en general también pueden vincularse a la violencia. Se niegan a aceptar su propia responsabilidad por animar a su bando a pensar que prácticamente no hay táctica o acusación que pueda considerarse fuera de lugar cuando se trata de derribarle.

Algunas bromas no tienen gracia



Eso incluye los esfuerzos para quebrar y encarcelar a Trump cuando estaba fuera de la oficina, mientras Biden era presidente. Y se traslada al debate que ya ha comenzado sobre impeacharlo por tercera vez si los demócratas recuperan el control del Congreso este otoño o por acosarlo con otra ronda de abuso de la ley cuando termine su segundo mandato en 2028.

No es ningún secreto que muchos detractores de la decisión de Trump de atacar Irán para impedir que obtenga armas nucleares están tan enfadados con él que preferirían ver triunfar al régimen islamista antes que reconocerle el mérito de haber logrado un objetivo político que también han perseguido presidentes demócratas. Algunos, como el columnista del New York Times Thomas L. Friedman, han admitido esto abiertamente, al tiempo que colocan al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en la misma categoría de líder político al que habría que tratar peor que a los matones terroristas de Teherán.

Este tipo de invectivas, junto con las analogías con Hitler, van más allá de las "bromas" sobre la muerte de Trump que se escuchan de personalidades de la televisión convencional como el cómico Jimmy Kimmel, aunque ese tipo de "sátira" es tan irresponsable como de mal gusto.

Cuando este tipo de discurso no sólo se tolera, sino que se fomenta e incluso se vitorea, ¿cómo puede alguien sorprenderse de que alguien que está de acuerdo en que Trump es insufrible recurra a la violencia?.

Lo realmente aterrador de todo esto es la sensación de que ninguno de los críticos de Trump se escarmienta ante los intentos de asesinato o el asesinato de Kirk. Los oponentes de Trump atenuaron su ira tras su experiencia cercana a la muerte en Butler, Pensilvania, y luego su victoria en la reelección en 2024. Pero con Trump experimentando ahora los problemas y las encuestas que suelen acompañar a los segundos mandatos, parece que hemos vuelto a donde estábamos hace dos años, cuando estaban de moda las representaciones suyas como Hitler, y se contaban chistes sobre su muerte.

Todavía no hay pruebas de que la mayoría de los estadounidenses quieran vivir en un país gobernado por teóricos de la conspiración o ver demonizados a nuestros líderes políticos. El extremismo existe en ambos extremos del espectro político. Sin embargo, la presión para anatematizar a Trump se ha vuelto tan generalizada que las denuncias pro forma del posible asesino suenan huecas.

No debería sorprendernos que una cultura política que trata el antisemitismo como algo tolerable -e incluso de moda-sea una cultura en la que la violencia política también se normalice. Si se dice que las reacciones a los llamamientos al genocidio judío dependen del "contexto" para generar indignación, entonces es igualmente posible imaginar que la violencia contra los oponentes políticos sea aceptada de forma similar.

El problema hoy no es la atención que se presta a quienes han cruzado la línea que separa el desacuerdo político de la demonización. Tampoco debería alterarse la narrativa sobre esta casi tragedia para distraernos de esta terrible realidad y aplacar o racionalizar a quienes quieren seguir arrastrando al país por este camino. Volver a la cordura requeriría poner fin al tipo de pronunciamientos políticos apocalípticos sobre el presidente y sus partidarios que han llevado a Estados Unidos a este momento.

Jonathan S. Tobin es redactor jefe de JNS (Jewish News Syndicate). Sígale en: @jonathans_tobin.





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