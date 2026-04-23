Caos en la planta química de West Virginia: una fuga tóxica deja dos muertos y 30 hospitalizados

Publicado por Diane Hernández 23 de abril, 2026

Una fuga química ocurrida el miércoles en la planta Catalyst Refiners dejó dos personas muertas y al menos 30 hospitalizadas, entre ellas personal de emergencia, según confirmaron autoridades locales.

El incidente se produjo en esta instalación dedicada a la recuperación de plata, ubicada en Institute, a unos 16 kilómetros al oeste de Charleston. La emergencia obligó a confinar la zona durante más de cinco horas y a desplegar un amplio operativo de descontaminación y atención médica.

Una reacción entre ácido nítrico y otra sustancia química

De acuerdo con el director de gestión de emergencias del condado de Kanawha, C.W. Sigman, la fuga se originó durante el proceso de cierre de la planta, cuando una reacción entre ácido nítrico y otra sustancia química generó sulfuro de hidrógeno, un gas altamente tóxico. La reacción se habría descontrolado de forma repentina durante una fase de limpieza industrial, explicó la AP en su nota.

Las autoridades confirmaron que entre los afectados se encuentran trabajadores de la planta, bomberos y paramédicos que acudieron a la emergencia. En total, siete de los hospitalizados pertenecen a equipos de respuesta, según los reportes oficiales.

Los pacientes presentaron principalmente síntomas respiratorios como tos, dificultad para respirar, irritación ocular y dolor de garganta. Uno de los afectados permanece en estado grave, mientras que otros fueron trasladados a distintos centros médicos de la región, algunos por medios particulares.

El Vandalia Health Charleston Area Medical Center y el Thomas Memorial Hospital atendieron a varios de los heridos, mientras que vecinos de la zona también acudieron a hospitales por precaución tras la exposición al gas.

No se han detectado impactos en la calidad del aire ni en el suministro de agua

Durante la emergencia se establecieron estaciones de descontaminación en el área, donde las personas expuestas debieron retirarse la ropa y ser sometidas a procesos de limpieza para reducir los efectos del químico. La orden de confinamiento fue levantada tras más de cinco horas, una vez que las autoridades consideraron controlada la situación.

El gobernador de West Virginia, Patrick Morrisey, señaló que las muertes ocurrieron dentro de las instalaciones de la planta y que, hasta el momento, no se han detectado impactos en la calidad del aire ni en el suministro de agua.