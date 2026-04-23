Al menos 200 escuelas publicas en Vermont permiten al personal ocultar a los padres sobre la transición de género de sus hijos
Las políticas del estado también contemplan que los estudiantes puedan participar en actividades deportivas y utilizar instalaciones de acuerdo con su identidad de género, lo que se traduce en al menos 199 escuelas y 52.488 estudiantes afectados.
El estado de Vermont cuenta con 37 distritos escolares o uniones de supervisión que han adoptado políticas que, presuntamente, permiten al personal docente o escolar no informar a los padres sobre la transición de género de sus hijos.
Además, la mayoría de estas políticas contemplan que los estudiantes puedan participar en actividades deportivas y utilizar instalaciones de acuerdo con su identidad de género, lo que se traduce en al menos 199 escuelas y 52.488 estudiantes afectados. Esta información fue dada a conocer por la organización Defending Education.
En ese sentido, Defending Education detalló que la Agencia de Educación de Vermont proporciona las "mejores prácticas para las escuelas en relación con los estudiantes transgénero y no conformes con el género", que se utilizan como modelo para muchas políticas distritales.
Listado de los distritos que aplican la política
- Distrito Escolar Central de Addison
- Distrito Escolar Noroeste de Addison
- Distrito Escolar Unificado de Barre
- Unión de Supervisión de Bennington Rutland
- Distrito Escolar de Burlington
- Unión de Supervisión Central de Caledonia
- Unión de Supervisión del Centro de Vermont
- Distrito Escolar Unificado de Champlain Valley
- Escuelas Comunitarias de Echo Valley
- Unión de Supervisión del Norte de Essex 19
- Distrito Escolar Unificado de First Branch
- Unión de Supervisión del Noreste de Franklin
- Unión de Supervisión de Grand Isle
- Distrito Unificado de Granville-Hancock
- Distrito Escolar de Hartford
- Distrito Escolar Unificado de Mill River
- Distrito Escolar de Milton Town
- Distrito Escolar del Valle de Missisquoi
- Distrito Escolar de Montpelier Roxbury
- Distrito Escolar Unificado de Mount Mansfield
- Unión de Supervisión del Norte del País
- Unión de Supervisión de Orange Este
- Unión de Supervisión Central de Orleans
- Unión Supervisora del Suroeste de Orleans
- Distrito Unificado de Rochester-Stockbridge
- Unión de Supervisión del Noreste de Rutland
- Distrito escolar de Saint Johnsbury
- Distrito Escolar Unificado de Slate Valley
- Distrito Escolar de South Burlington
- Unión de Supervisión del Suroeste de Vermont
- Distrito Escolar de Springfield
- Unión de Supervisión del Valle del Río Blanco
- Unión de Supervisión Central de Windham
- Distrito Escolar Unificado de River Valleys
- Unión de Supervisión del Noreste de Windham
- Unión de Supervisión del Sureste de Windham
- Unión de Supervisión del Sureste de Windsor
- Distrito Escolar de Winooski
Just The News
El DOJ investiga a California y Maine por sus políticas penitenciarias sobre personas transgénero
Misty Severi
La información se conoce solo días después de que se publicara una investigación realizada en Finlandia durante más de 30 años sobre los efectos de las intervenciones médicas en jóvenes con disforia de género. El estudio, publicado en la revista científica Acta Pediátrica, concluye que los adolescentes derivados a clínicas de identidad de género presentan altos niveles de morbilidad psiquiátrica que, lejos de disminuir, tienden a incrementarse tras las intervenciones.
Los hallazgos han sido respaldados por algunos sectores científicos como evidencia largamente esperada, mientras que activistas y defensores de la llamada 'atención de afirmación de género' cuestionan su metodología y advierten sobre posibles sesgos.