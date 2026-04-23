Al menos 200 escuelas publicas en Vermont permiten al personal ocultar a los padres sobre la transición de género de sus hijos

Personas asisten a una manifestación por el Día de la Visibilidad Trans en Washington AFP.

Publicado por Williams Perdomo 23 de abril, 2026

El estado de Vermont cuenta con 37 distritos escolares o uniones de supervisión que han adoptado políticas que, presuntamente, permiten al personal docente o escolar no informar a los padres sobre la transición de género de sus hijos.

Además, la mayoría de estas políticas contemplan que los estudiantes puedan participar en actividades deportivas y utilizar instalaciones de acuerdo con su identidad de género, lo que se traduce en al menos 199 escuelas y 52.488 estudiantes afectados. Esta información fue dada a conocer por la organización Defending Education.

En ese sentido, Defending Education detalló que la Agencia de Educación de Vermont proporciona las "mejores prácticas para las escuelas en relación con los estudiantes transgénero y no conformes con el género", que se utilizan como modelo para muchas políticas distritales.

Listado de los distritos que aplican la política Distrito Escolar Central de Addison

Distrito Escolar Noroeste de Addison

Distrito Escolar Unificado de Barre

Unión de Supervisión de Bennington Rutland

Distrito Escolar de Burlington

Unión de Supervisión Central de Caledonia

Unión de Supervisión del Centro de Vermont

Distrito Escolar Unificado de Champlain Valley

Escuelas Comunitarias de Echo Valley

Unión de Supervisión del Norte de Essex 19

Distrito Escolar Unificado de First Branch

Unión de Supervisión del Noreste de Franklin

Unión de Supervisión de Grand Isle

Distrito Unificado de Granville-Hancock

Distrito Escolar de Hartford

Distrito Escolar Unificado de Mill River

Distrito Escolar de Milton Town

Distrito Escolar del Valle de Missisquoi

Distrito Escolar de Montpelier Roxbury

Distrito Escolar Unificado de Mount Mansfield

Unión de Supervisión del Norte del País

Unión de Supervisión de Orange Este

Unión de Supervisión Central de Orleans

Unión Supervisora ​​del Suroeste de Orleans

Distrito Unificado de Rochester-Stockbridge

Unión de Supervisión del Noreste de Rutland

Distrito escolar de Saint Johnsbury

Distrito Escolar Unificado de Slate Valley

Distrito Escolar de South Burlington

Unión de Supervisión del Suroeste de Vermont

Distrito Escolar de Springfield

Unión de Supervisión del Valle del Río Blanco

Unión de Supervisión Central de Windham

Distrito Escolar Unificado de River Valleys

Unión de Supervisión del Noreste de Windham

Unión de Supervisión del Sureste de Windham

Unión de Supervisión del Sureste de Windsor

Distrito Escolar de Winooski

La información se conoce solo días después de que se publicara una investigación realizada en Finlandia durante más de 30 años sobre los efectos de las intervenciones médicas en jóvenes con disforia de género. El estudio, publicado en la revista científica Acta Pediátrica, concluye que los adolescentes derivados a clínicas de identidad de género presentan altos niveles de morbilidad psiquiátrica que, lejos de disminuir, tienden a incrementarse tras las intervenciones.

Los hallazgos han sido respaldados por algunos sectores científicos como evidencia largamente esperada, mientras que activistas y defensores de la llamada 'atención de afirmación de género' cuestionan su metodología y advierten sobre posibles sesgos.