La Administración Trump reclasifica la marihuana para uso medicinal a sustancia de bajo riesgo

Publicado por Alejandro Baños 23 de abril, 2026

La Administración Trump reclasificó la marihuana a una categoría menos restrictiva para facilitar el uso de la sustancia con fines médicos.

El Departamento de Justicia (DOJ) emitió un comunicado informando de que la marihuana pasa de estar en la Lista I a la Lista III en la clasificación de sustancias.

Según señaló el fiscal general en funciones, Todd Blanche, está reclasificación "amplía el acceso de los pacientes a tratamientos y da a los médicos más herramientas para tomar decisiones de salud mejor fundamentadas".

"El Departamento de Justicia está cumpliendo la promesa del presidente Trump de ampliar el acceso de los estadounidenses a las opciones de tratamiento médico. Esta medida de reclasificación permite investigar la seguridad y la eficacia de esta sustancia, lo que, en última instancia, proporcionará a los pacientes una mejor atención y a los médicos información más fiable", subrayó Blanche.

En la Lista III están incluidas aquellas sustancias "con un potencial de dependencia física y psicológica de moderado a bajo", según detalla la Administración de Control de Drogas (DEA) en su página web.

Por su parte, en la Lista I están incluidas todas aquellas "drogas sin uso médico actualmente aceptado y con un alto potencial de abuso".

Esta decisión llega después de que, en diciembre del año pasado, el presidente Donald Trump firmase una orden ejecutiva para acelerar la reclasificación de la marihuana como una droga de bajo riesgo bajo el pretexto de aumentar la investigación de los usos medicinales de esta sustancia.