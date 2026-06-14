Reino Unido intercepta por primera vez un petrolero de la flota encubierta rusa en el Canal de la Mancha

Publicado por Diane Hernández 14 de junio, 2026

El Reino Unido anunció este domingo la interceptación de un petrolero vinculado a la denominada "flota encubierta" de Rusia en el Canal de la Mancha, en una operación militar y policial sin precedentes que, según Londres, supone un golpe directo a los mecanismos utilizados por Moscú para financiar la guerra en Ucrania.

La información fue difundida inicialmente por la agencia AFP y confirmada posteriormente por el Ministerio de Defensa británico, que detalló que el operativo se prolongó durante seis horas en la madrugada y contó con la participación de aeronaves militares, helicópteros Chinook y unidades de la Marina Real, entre ellas la fragata HMS Sutherland.

Según el comunicado oficial, el petrolero SMYRTOS, sometido a sanciones internacionales, fue abordado por comandos de la Marina Real y agentes especializados de la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA, por sus siglas en inglés).

"En la primera operación de este tipo liderada por el Reino Unido, el buque SMYRTOS fue abordado por comandos de la Marina Real y agentes de la ley especialmente entrenados de la Agencia Nacional contra el Crimen, a pesar de los esfuerzos de Rusia por eludir las sanciones y seguir alimentando su guerra bárbara con Ucrania", señaló el Ministerio de Defensa.

Las autoridades británicas informaron de que el buque será trasladado a un fondeadero situado frente a la costa sur de Inglaterra, donde permanecerá bajo vigilancia mientras continúan las investigaciones.

Un golpe a la financiación de la guerra

El ministro británico de Defensa, Dan Jarvis, afirmó que la operación busca debilitar una de las principales herramientas utilizadas por Moscú para mantener sus ingresos energéticos pese a las restricciones occidentales.

"Rusia se vale de su flota paralela para financiar su conflicto en Ucrania, y nuestra interdicción supone un duro golpe para la guerra ilegal de Putin", declaró Jarvis.

El ministro añadió que la actuación se desarrolló en estrecha coordinación con Francia y destacó que la desarticulación de estas redes marítimas ejerce "una presión directa sobre los recursos que sustentan la agresión rusa en Ucrania y reduce su capacidad para amenazar la seguridad en toda Europa y más allá".

Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, calificó la interceptación como "otro golpe más a Rusia" y advirtió de que quienes colaboran con la financiación de la invasión de Ucrania "no pueden esconderse".

La llamada "flota en la sombra"

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, los países occidentales han impuesto amplias sanciones al sector energético ruso. Como respuesta, Moscú ha recurrido a una extensa red de petroleros y cargueros conocidos como "flota en la sombra" o "flota encubierta", utilizados para transportar crudo y derivados evitando controles, restricciones y topes de precios.

Estos barcos suelen ser embarcaciones antiguas, registradas bajo banderas de conveniencia y con estructuras de propiedad difíciles de rastrear. Diversos gobiernos occidentales sostienen que forman parte de una red destinada a eludir los embargos y mantener el flujo de ingresos procedentes de las exportaciones energéticas rusas.

El Reino Unido ha sancionado ya a cientos de embarcaciones sospechosas de integrar esta red, prohibiéndoles el acceso a puertos británicos y a diversos servicios marítimos.

Cambio de estrategia británica La operación del domingo se produce después de que el Gobierno británico anunciara en marzo una ampliación de sus capacidades legales para abordar, inspeccionar e incluso confiscar buques pertenecientes a la flota clandestina rusa que navegaran por aguas bajo jurisdicción británica.

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​La medida formó parte de una estrategia más amplia para reforzar el cumplimiento de las sanciones internacionales contra Moscú y limitar las fuentes de financiación del Kremlin.

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​Asimismo, la decisión llegó en un contexto internacional marcado por la flexibilización de algunas restricciones estadounidenses sobre el petróleo ruso, una medida adoptada por Washington para contener la fuerte volatilidad de los precios energéticos derivada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Presión coordinada en Europa

El Reino Unido no es el único país que ha intensificado las acciones contra la denominada flota en la sombra. En los últimos meses, Francia, Bélgica, Finlandia y otros Estados europeos han llevado a cabo inspecciones, retenciones e incautaciones de buques sospechosos de vulnerar las sanciones impuestas a Rusia.

Las autoridades europeas consideran que estas operaciones son esenciales para cerrar las vías de evasión de las restricciones económicas y reducir la capacidad de Moscú para sostener su esfuerzo bélico en Ucrania.

La interceptación del SMYRTOS representa, según Londres, un paso más en esa estrategia coordinada y envía una señal clara a las redes marítimas que continúan facilitando el comercio energético ruso al margen de las sanciones internacionales.