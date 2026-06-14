Nueva York se rinde ante los Knicks: el título que paralizó la ciudad y eclipsó al Mundial

Los aficionados de los Knicks celebran en Central Park (Archivo)AFP

Publicado por Diane Hernández 14 de junio, 2026

Durante unas horas, la ciudad que presume de ser la capital del mundo dejó de mirar hacia el fútbol, el Mundial y las miles de camisetas de selecciones que inundaban sus calles. Nueva York solo tuvo ojos para un equipo: los Knicks.

La conquista del campeonato de la NBA por parte de la franquicia neoyorquina, tras derrotar 94-90 a los San Antonio Spurs en el quinto partido de las Finales, desató una explosión de alegría que la ciudad no vivía desde hace más de medio siglo. El título puso fin a una espera de 53 años y convirtió la noche del sábado en una de las celebraciones deportivas más memorables de la historia reciente de la Gran Manzana.

Mientras Brasil debutaba en el Mundial de 2026 con un discreto empate 1-1 frente a Marruecos en el cercano estadio MetLife de Nueva Jersey, los neoyorquinos tenían la atención puesta en Texas, donde los Knicks escribían una de las páginas más importantes de su historia.

Una ciudad entera salió a festejar

Cuando sonó la bocina final, Nueva York explotó.

Los fuegos artificiales iluminaron el cielo de Brooklyn y Manhattan. Las bocinas resonaron en avenidas y túneles. Miles de aficionados salieron a las calles vestidos de naranja y azul. Times Square, Central Park, Midtown, Brooklyn y los alrededores del Madison Square Garden se transformaron en una gigantesca celebración colectiva.

La agencia AFP describió cómo los seguidores de los Knicks tomaron las calles al grito de "¡Knicks en cinco!", mientras los bares permanecían abarrotados y cientos de personas se asomaban por ventanas y puertas para seguir los últimos minutos del encuentro.

"Ha pasado tanto tiempo, ha tardado tanto en llegar", dijo Stephen Maltz, un piloto de 31 años que seguía el partido desde una fiesta en Bushwick, Brooklyn, en declaraciones recogidas por AFP.

"Y justo sucede en un momento en el que la ciudad necesita algo por lo que emocionarse", agregó antes de salir corriendo a celebrar junto a otros aficionados.

El campeonato que eclipsó al Mundial

Pocas ciudades podían ofrecer un escenario tan singular como Nueva York este fin de semana.

Por un lado, miles de aficionados llegaban desde distintos países para seguir el Mundial de fútbol. Por otro, los Knicks disputaban la posibilidad de conquistar su primer título desde 1973.

La balanza se inclinó claramente hacia el baloncesto.

"Por supuesto que los Knicks eclipsan el Mundial, y es normal", explicó Lucas Matuszewski, encargado de una instalación deportiva en Brooklyn, citado por AFP.

"Es difícil competir con una institución tan profundamente arraigada. El baloncesto es muy querido en la ciudad", añadió. Incluso visitantes extranjeros percibieron el fenómeno.

"Probablemente esperaba un poco más de fiebre mundialista", comentó el aficionado escocés Graeme Buckingham a AFP. "Pero como pueden ver, aquí lo que manda es el básquet".

La paradoja resultó evidente: la ciudad anfitriona de uno de los eventos deportivos más importantes del planeta estaba celebrando otra cosa.

El triunfo que unió a Nueva York Más allá del deporte, muchos aficionados interpretaron el campeonato como un raro momento de unidad para una ciudad acostumbrada a las divisiones políticas, sociales y económicas.

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​"Todo el mundo podía unirse en torno a los New York Knicks, y eso es lo que estamos haciendo ahora mismo", declaró Austin Fitzgerald a AFP.

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​"No hay nada comparable a la emoción del baloncesto neoyorquino". Ese sentimiento se repitió en toda la ciudad.

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​Desconocidos se abrazaban en las calles. Policías y paramédicos coreaban consignas junto a los aficionados. Conductores hacían sonar sus bocinas en señal de celebración y miles de personas compartían una sensación común que varias generaciones de seguidores nunca habían experimentado.

Jalen Brunson y el nacimiento de una leyenda

El rostro de la noche fue Jalen Brunson.

El base anotó 45 puntos y lideró una remontada histórica después de que los Knicks llegaran a estar 16 puntos abajo frente a San Antonio.

Su actuación le valió el premio al Jugador Más Valioso de las Finales y consolidó su condición de nuevo ídolo deportivo de la ciudad.

"Estoy abrumado. Estoy muy feliz", dijo Mathieu Ogno, aficionado de Long Island que asistió a la fiesta organizada por el equipo en Central Park, según AP.

Para muchos seguidores, Brunson representa precisamente los valores que Nueva York admira: resiliencia, sacrificio y capacidad para prosperar bajo presión.

Una espera de 19.392 días

La magnitud de la victoria se entiende mejor en cifras.

El último campeonato de los Knicks había llegado en 1973. Desde entonces transcurrieron 19.392 días de frustraciones, reconstrucciones fallidas y generaciones enteras que crecieron sin ver a su equipo levantar el trofeo Larry O'Brien.

La franquicia no alcanzaba unas Finales desde 1999 y llevaba décadas ocupando más espacio en la nostalgia que en la conversación sobre aspirantes al título.

Por eso la conquista tiene una dimensión que trasciende el deporte.

Para muchos aficionados representa el cierre de una larga herida emocional en una ciudad que considera al Madison Square Garden como uno de sus templos culturales.

La celebración también tuvo momentos de tensión

La euforia, sin embargo, estuvo acompañada por incidentes.

Según informó Associated Press, algunos grupos protagonizaron actos vandálicos en distintos puntos de Manhattan. Hubo enfrentamientos aislados con la policía, daños materiales y disparos reportados cerca de Times Square durante la madrugada.

El Departamento de Policía de Nueva York confirmó varias detenciones y mantuvo un amplio despliegue de seguridad durante toda la noche.

Ante los disturbios, el propietario de los Knicks, James Dolan, pidió prudencia a los aficionados.

"Queremos que lo pasen genial. Por favor, tengan cuidado. No se lastimen ni lastimen a nadie", declaró tras el partido.

El alcalde Zohran Mamdani también llamó a celebrar de manera responsable.

"Mientras celebramos, cuidémonos unos a otros, mantengámonos a salvo y hagamos de esta una noche que refleje lo mejor de nuestra ciudad", escribió en redes sociales.