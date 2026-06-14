Un hombre de Nuevo México fue acusado de un delito de odio federal tras atacar dos instalaciones judías

Se ve una estrella de David en una torre de la sinagoga (Archivo) dpa Picture-Alliance vía AFP

Publicado por Katherine Pugh - Just The News 14 de junio, 2026

Un hombre ha sido acusado de dañar propiedad religiosa tras atacar dos instalaciones judías en Albuquerque, Nuevo México, a principios de este mes.

Según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia del viernes, Rex Crofton, de 25 años, llegó primero en un sedán plateado a la Congregación Albert, una sinagoga judía reformista, aproximadamente a las 4:31 p. m. del 2 de junio.

Al salir del vehículo, Crofton rompió las puertas de cristal de la entrada de la sinagoga con una herramienta, hizo un gesto obsceno al edificio, gritó una «frase indescifrable» y huyó del lugar. Las imágenes de las cámaras de vigilancia muestran a Crofton llegando luego a otra instalación, el Centro Comunitario Judío del Gran Albuquerque, unos ocho minutos más tarde, corriendo hacia las puertas principales y golpeándolas con lo que parece ser una palanca metálica.

Los guardias de seguridad del JCC se acercaron y persiguieron a Crofton, lo que le llevó a lanzar la palanca por la ventanilla del copiloto de su sedán. Uno de los guardias roció a Crofton con spray de pimienta a través de la ventanilla antes de que este saliera del aparcamiento.

Tras el incidente, el JCC decretó un cierre de emergencia.

Los documentos judiciales muestran que Crofton envió mensajes de texto a un amigo de la familia tras los ataques, uno de los cuales decía: «Acabo de atacar dos sinagogas en 5 minutos», y otro en el que afirmaba que «le encantaría matar a cualquier agente de policía que interviniera», según el informe del Departamento de Justicia.

Agentes del Departamento de Policía de Albuquerque localizaron a Crofton y lo detuvieron en una vivienda local el 3 de junio. Una orden de registro federal ejecutada en su residencia y sus vehículos reveló ropa, una bandera ucraniana rasgada con una esvástica dibujada en ella y numerosas armas, incluida la herramienta similar a una palanca que utilizó en el ataque, un revólver, un machete y unos nudillos de latón.

Crofton se enfrenta a una pena de hasta tres años de prisión si es declarado culpable. La oficina local del FBI en Albuquerque investigó el caso con la ayuda del Departamento de Policía de Albuquerque.

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