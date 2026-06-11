La Clínica Cleveland acuerda con el DOJ suspender los tratamientos trans a menores
Según el Departamento de Justicia, el acuerdo forma parte de una investigación nacional en curso sobre presuntas violaciones de la legislación federal relacionadas con procedimientos de transición de género en menores, denominados por sus defensores como "atención de afirmación de género".
La Clínica Cleveland alcanzó un acuerdo con el Departamento de Justicia (DOJ) y la Fiscalía General de Ohio para poner fin a la realización y oferta de procedimientos de transición de género para menores de edad. La información fue confirmada por el Gobierno federal.
Según el DOJ, el acuerdo forma parte de una investigación nacional en curso sobre presuntas violaciones de la legislación federal relacionadas con procedimientos de transición de género en menores, denominados por sus defensores como "atención de afirmación de género".
La institución médica se comprometió a no realizar ni ofrecer a menores procedimientos que incluyan bloqueadores de la pubertad y hormonas cruzadas. Además, deberá pagar una sanción económica y destinar fondos para la atención médica de personas que buscan revertir o afrontar las consecuencias de intervenciones realizadas durante su infancia o adolescencia.
“El Departamento de Justicia está firmemente comprometido con la protección de los niños estadounidenses”, afirmó el fiscal general adjunto asociado, Stanley Woodward. “Al igual que la resolución con el [hospital] Texas Children’s, la resolución de hoy con la Clínica Cleaveland refuerza ese compromiso y pone sobre aviso a estos proveedores de que este departamento hará cumplir vigorosamente la ley federal cuando los niños sean puestos en riesgo”.
Acuerdo económico
Como parte del pacto, también destinará dos millones de dólares a proporcionar atención médica restaurativa para personas que buscan detransicionar, independientemente de su cobertura de seguro o capacidad de pago.
El Departamento de Justicia destacó que esta resolución llega menos de un mes después de un acuerdo similar alcanzado con el Texas Children’s Hospital. Según las autoridades federales, ese hospital aceptó pagar una sanción de $10 millones, crear una clínica especializada para atender a detransicionadores y cesar permanentemente la realización de procedimientos de transición de género en menores.