La Clínica Cleveland acuerda con el DOJ suspender los tratamientos trans a menores

Publicado por Williams Perdomo 11 de junio, 2026

La Clínica Cleveland alcanzó un acuerdo con el Departamento de Justicia (DOJ) y la Fiscalía General de Ohio para poner fin a la realización y oferta de procedimientos de transición de género para menores de edad. La información fue confirmada por el Gobierno federal.

Según el DOJ, el acuerdo forma parte de una investigación nacional en curso sobre presuntas violaciones de la legislación federal relacionadas con procedimientos de transición de género en menores, denominados por sus defensores como "atención de afirmación de género".

La institución médica se comprometió a no realizar ni ofrecer a menores procedimientos que incluyan bloqueadores de la pubertad y hormonas cruzadas. Además, deberá pagar una sanción económica y destinar fondos para la atención médica de personas que buscan revertir o afrontar las consecuencias de intervenciones realizadas durante su infancia o adolescencia.

“El Departamento de Justicia está firmemente comprometido con la protección de los niños estadounidenses”, afirmó el fiscal general adjunto asociado, Stanley Woodward. “Al igual que la resolución con el [hospital] Texas Children’s, la resolución de hoy con la Clínica Cleaveland refuerza ese compromiso y pone sobre aviso a estos proveedores de que este departamento hará cumplir vigorosamente la ley federal cuando los niños sean puestos en riesgo”.