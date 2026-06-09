Kia retira más de 6.000 vehículos Telluride por un defecto en el cinturón de seguridad del conductor

Un Kia Telluride exhibido en el 2025 Los Angeles Auto Show AFP .

Publicado por Alejandro Baños 9 de junio, 2026

La factoría surcoreana Kia está retirando miles de vehículos de su modelo Telluride debido a un defecto en el cinturón de seguridad del conductor, lo que podría causar graves lesiones en caso de accidente.

Esta decisión llega después de que la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) revisara varios vehículos de los modelos Telluride y Telluride Hybrid.

La agencia emitió un aviso en el que informó de que estos vehículos "no cumplen los requisitos de la Norma Federal de Seguridad de Vehículos Motorizados n.º 209".

En total se retirarán 6.264 vehículos, incluidos 1.897 Kia Telluride y 4.367 Kia Telluride Hybrid.

En 2024, la NHTSA retiró 462.869 vehículos del modelo Telluride 2020-2024 por riesgo de incendio.