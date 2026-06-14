Tennessee vuelve a ser demandado por la ley de gestión de beneficios farmacéuticos

Publicado por Kim Jarrett | The Center Square | Just The News 14 de junio, 2026

Otra empresa farmacéutica ha demandado a Tennessee por su ley que obliga a las farmacias a desprenderse de sus gestores de prestaciones.

Express Scripts by Evernorth declaró el viernes que, si el proyecto de ley del Senado 2040 entrara en vigor según lo previsto en 2028, se vería obligada a cerrar las instalaciones de Accredo Specialty Pharmacy en Memphis.

Las farmacias afiliadas a la empresa dan empleo a más de 1200 habitantes de Tennessee. Accredo Specialty Pharmacy suministró medicamentos recetados a más de 3200 pacientes de Tennessee, según la empresa.

«Los legisladores de Tennessee están poniendo en riesgo la salud y el bienestar de los habitantes del estado que dependen de los medicamentos y la atención que reciben de nuestra red de farmacias», afirmó Susan Peppers, farmacéutica titulada y vicepresidenta de Práctica Farmacéutica de Evernorth Health Services. «Si esta ley errónea entra en vigor, cientos de miles de pacientes podrían verse obligados a lidiar con el cierre de farmacias y a buscar nuevas formas de acceder a sus medicamentos y al apoyo clínico esencial».

La empresa ha solicitado una orden judicial para impedir que la ley entre en vigor.

CVS Health también solicitó una orden judicial en una demanda federal presentada poco después de que el gobernador Bill Lee promulgara el proyecto de ley del Senado 2040, alegando que obligaría a cerrar a 160 farmacias minoristas y especializadas, incluidas 136 de las suyas propias.

«¿Con qué fin? Los objetivos declarados de la ley son ampliar la “libertad de elección de los pacientes” y el “acceso a farmacias rurales y comunitarias”», afirmó la empresa en la demanda. «Pero una ley que cerrará más de 160 farmacias (incluidas las 136 farmacias minoristas y especializadas de CVS), eliminará miles de puestos de trabajo, prohibirá a determinadas farmacias de fuera del estado (como CVS) prestar servicios de farmacia por correo , y obligará a más de un millón de pacientes a buscar nuevos proveedores, no amplía la elección de los pacientes ni aumenta el acceso a los servicios farmacéuticos».

La Asociación de Farmacéuticos de Tennessee afirmó que los gestores de prestaciones farmacéuticas, conocidos comúnmente como PBM, perjudican a los farmacéuticos independientes.

«Si hablas con cualquier farmacia independiente, te dirán que les cuesta mucho negociar con los grandes PBM», afirmó Anthony Pudlo, director ejecutivo de la Asociación de Farmacéuticos, en una entrevista con The Center Square antes de que se aprobara el proyecto de ley. «Además, esa empresa los somete a auditorías, por lo que puede ver todo lo que hacen y controlar cuánto quiere que se le pague a esa farmacia. Incluso lo describo como si tuvieras un PBM que acaba siendo juez, jurado y verdugo de una farmacia local e independiente, porque controlan los contratos, auditan a la competencia y luego cambian las reglas para que todo beneficie a sus propias farmacias».

Los funcionarios estatales discreparon sobre el coste del proyecto de ley para el estado durante las reuniones de la comisión.

Tennessee podría tener que hacer frente a un gasto de hasta 24 millones de dólares, debido en gran parte a los costes de los medicamentos especializados, según declaró el director de TennCare, Stephen Smith, ante la Comisión de Finanzas y Medios del Senado.

Bojan Savic, director ejecutivo del Comité de Revisión Fiscal de Tennessee, afirmó que existe desacuerdo sobre el coste.

«Diría que la razón principal del desacuerdo radica en la suposición de que las farmacias cerrarán», dijo Savic. «La suposición en la nota fiscal es que esas farmacias tienen opciones para reestructurarse, desinvertir y que pueden seguir operando, al menos en su mayor parte».

Ambas demandas se encuentran en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de Tennessee.

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