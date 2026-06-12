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El británico David Hockney, gran figura del arte contemporáneo, murió a los 88 años

Su legado abarca pintura, dibujo, fotografía, escenografía, arte digital y vidrio, sintetizando tradición e innovación bajo su célebre idea de "la mano, el ojo y el corazón".

David Hockney posa frente a su cuadro

David Hockney posa frente a su cuadro "Fred y Marcia Weisman"AFP.

Williams Perdomo
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Williams Perdomo

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El británico David Hockney, considerado una de las figuras más influyentes del arte contemporáneo, murió este jueves en Londres a los 88 años de edad. La información fue confirmada este viernes por su agente.

Calificándolo como "una de las figuras más importantes del arte contemporáneo tanto en el siglo XX como en el XXI", Erica Bolton, responsable de la agencia que lo representaba, informó en un comunicado que "falleció en paz en su casa".

Su legado abarca pintura, dibujo, fotografía, escenografía, arte digital y vidrio, sintetizando tradición e innovación bajo su célebre idea de "la mano, el ojo y el corazón".

La carrera de David Hockney

Figura del pop art de los años 60, el artista británico destacó por su capacidad de reinventarse constantemente, dominando primero las técnicas académicas antes de apropiarse de las nuevas tecnologías, con obras realizadas en iPad ya con más de 70 años.

En sus últimos años, trabajó entre Normandía (noroeste de Francia) y Londres, produciendo nuevas series digitales y pinturas, y fue objeto de importantes exposiciones internacionales, incluida la gran retrospectiva de 2025 en la Fundación Louis Vuitton de París.

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