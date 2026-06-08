Gordon S. Wood, historiador y premio Pulitzer, murió tras ser atropellado

Publicado por Williams Perdomo 8 de junio, 2026

El historiador estadounidense Gordon S. Wood, una de las figuras más influyentes en el estudio de los orígenes de Estados Unidos y autor de obras fundamentales sobre la independencia y la Revolución estadounidense, murió a los 92 años.

Wood, profesor emérito de la Universidad de Brown, falleció el domingo después de ser atropellado por un automóvil en el estacionamiento de un supermercado en East Providence, Rhode Island, según informó la policía local citada por AP.

Autor de decenas de libros y ensayos, Wood alcanzó gran prestigio en el ámbito académico gracias a títulos como The Creation of the American Republic y The Radicalism of the American Revolution, ambos reconocidos por su aporte al estudio de los primeros años de la nación. Aunque nunca tuvo la popularidad masiva de historiadores como David McCullough o Doris Kearns Goodwin, sus investigaciones se convirtieron en referencias obligadas para comprender el proceso de independencia estadounidense y el legado de la Revolución.

Muchos de sus colegas lo consideraban un representante del historiador tradicional, centrado en la investigación documental y el análisis de los hechos por encima de las disputas ideológicas.