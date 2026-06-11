Jasmine Crockett da a entender que ella también habría apuñalado a Austin Metcalf

Publicado por Alejandro Baños 11 de junio, 2026

La representante demócrata Jasmine Crockett (Texas) defendió a Karmelo Anthony, declarado culpable de asesinar a Austin Metcalf, e insinuó que ella también hubiera apuñalado al joven.

Un jurado de Texas declaró culpable a Anthony de un delito de asesinato tras matar a Metcalf el 2 de abril de 2025.

En un podcast, Crockett —quien dio datos falsos sobre la víctima— sugirió que ella hubiese reaccionado del mismo modo que lo hizo Anthony, quien asestó una puñalada mortal en el corazón a Metcalf después de una competición de atletismo.

"Si un hombre de 300 libras me está golpeando, como si estuviera encima de mí y me estuviera dando una paliza, no me limito a los puños", dijo Crockett, en declaraciones recogidas por el New York Post.

Metcalf no pesaba 300 libras, sino 200. Además, la víctima no estaba propinando una paliza a Anthony, tal y como aseguraron durante la última vista judicial varios testigos.

Crockett aprovechó para mofarse del arma homicida. "Un momento, ¿era esto?», dijo sobre el puñal usado por Anthony para asesinar a Metcalf, separando el pulgar y el índice unas cinco pulgadas. "¿Era una ramita? Bueno, yo diría que, solo por su tamaño, ni siquiera se te ocurriría pensar que es un arma mortal".

Tras conocer su veredicto, Anthony fue trasladado a una prisión del condado de Collin (Texas).