Los valores tradicionales recuperan terreno entre los estadounidenses

Publicado por Israel Duro 14 de junio, 2026

Los valores tradicionales ganan peso entre los estadounidense. Así se desprende de una encuesta de Gallup sobre la aceptabilidad moral de diversos comportamientos, en la que la visión conservadora sigue ganando peso año tras año.

En la edición de 2026, este avance es algo especialmente notable en seis cuestiones de diversa índole: los métodos anticonceptivos, tener un hijo fuera del matrimonio, el juego, las relaciones sexuales entre adolescentes, la clonación de animales y el apoyo a los procesos de cambio de sexo.

De hecho, en varios de estos puntos se alcanza el mínimo apoyo de todas las ediciones. Es el caso de los métodos anticonceptivos, que, pese a ser vistos moralmente aceptables por un abrumador 83% de la población, es la primera vez que baja de entorno del 90%.

También continúa viéndose correcto por la mayoría el juego (57%), que cae desde el 66% del año anterior hasta el menor apoyo recibido hasta la fecha. La clonación de animales, que siempre ha estado mal vista por la mayoría de los estadounidenses, alcanzó en 2026 su mínimo histórico, con apenas el 27% de personas que lo ven moralmente aceptable.

El 'cambio de sexo' se hunde 19 puntos

Mención aparte recibe los procedimientos trans. El cambio de sexo de uno mismo (sin especificar si es menor o adulto) es condenado por el 57% de los encuestados, mientras que el 38% lo ve aceptable. Esto supone una caída de 19 puntos respecto a otros años y marca su menor respaldo desde que comenzó la encuesta.

Uno de los grandes temas polémicos de los últimos años, y del que pueden depender en gran medida el respaldo a los republicanos en las próximas midterms es el aborto. Y aquí, aunque una ligera mayoría (51%), lo considera moralmente aceptable, el respaldo sigue cayendo de manera notable en los últimos años. En estos momentos, el 41% lo considera inaceptable.

Lo más y menos moralmente aceptable para los estadounidenses

En orden cuantitativo, las conductas que despiertan dudas morales más aceptadas por los americanos, de acuerdo con Gallup, serían: el uso de anticonceptivos (83% a favor), el divorcio (74%), el sexo entre un hombre y una mujer fuera del matrimonio (65), las relaciones gays (62%) y Investigación médica con células madre de embriones humanos (59%).

Por el contrario, las más inaceptables son engañar al cónyuge en un matrimonio (89% en contra), la clonación de seres humanos (86%), la poligamia (77%), el suicidio (70%) y la clonación de animales (64%), que empata en desaprobación con el consumo de pornografía.