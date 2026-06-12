Una pista anónima sobre una posible tumba de Nancy Guthrie en México desata una intensa búsqueda al noroeste de Nogales

Anuncio sobre la desaparición de Nancy Guthrie AFP PHOTO / HANDOUT / FBI .

Publicado por Carlos Dominguez 12 de junio, 2026

Una nueva pista ha reactivado la búsqueda de Nancy Guthrie, la madre de la presentadora de NBC Savannah Guthrie, quien desapareció hace más de cuatro meses.

Según el New York Post, la directora de Buscando Corazones Nogales, un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas en México, dijo que el grupo recibió el miércoles una llamada anónima que afirmaba que los restos de la mujer de 84 años estarían enterrados en una fosa clandestina sin marcar cerca de la frontera con Arizona.

El colectivo, liderado por Ramona Guadalupe Ayala Ortiz, se movilizó siguiendo la pista hasta la zona conocida como "Mariposa", al noroeste de Nogales, Sonora. En búsquedas anteriores, el grupo encontró más de 25 fosas con restos de al menos 32 personas.

Las operaciones de búsqueda continúan

Aunque la inspección específica por Guthrie resultó negativa, el equipo recorrió la zona indicada por el informante —cerca de un arroyo seco— y confirmó que continuarán con las operaciones en el lugar para buscar tanto a Nancy como a otras personas desaparecidas.

La operación contó con el apoyo de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sonora y fuerzas de seguridad locales para proteger a los voluntarios.

Nancy Guthrie fue vista por última vez el 1 de febrero de 2026 en su casa en Catalina Foothills, Arizona. Hasta el momento, no hay arrestos por su desaparición y la investigación sigue activa.