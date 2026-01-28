Un fiscal de Filadelfia respaldado por Soros promete "cazar" a agentes del ICE

Publicado por Diane Hernández 28 de enero, 2026

El fiscal de distrito de Filadelfia, Larry Krasner, respaldado financieramente por el magnate George Soros, se encuentra en el centro de la controversia tras asegurar que "cazará" a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que operen en la ciudad. Sus declaraciones se produjeron durante un acto frente al Ayuntamiento en apoyo a un paquete legislativo conocido como 'ICE OUT', destinado a limitar drásticamente la actuación de la agencia federal.

Durante el evento, Krasner calificó a los agentes de ICE como "aspirantes a nazis" y afirmó que, de ser necesario, su oficina identificaría y procesaría a quienes, a su juicio, vulneren la ley. Según explicó, su postura busca defender los derechos constitucionales y frenar lo que considera abusos por parte de las autoridades federales de inmigración.

Las declaraciones coincidieron con la presentación de varios proyectos de ley impulsados por las concejalas Kendra Brooks y Rue Landau. Las propuestas incluyen prohibir el uso de propiedades municipales por parte de ICE, restringir la cooperación entre agencias locales y federales, impedir el intercambio de datos y limitar el acceso de los agentes a instalaciones públicas sin orden judicial.

Las palabras del fiscal generaron una oleada de críticas por parte de legisladores estatales republicanos y de la Casa Blanca. El senador estatal Jarrett Coleman advirtió que los gobiernos locales no pueden interferir con la aplicación de leyes federales y alertó sobre posibles consecuencias legales. En la misma línea, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, acusó a funcionarios demócratas de alimentar un clima de hostilidad contra los agentes federales y aseguró que los ataques contra personal de ICE han aumentado de forma alarmante.

El debate se intensificó tras el respaldo público de la sheriff del condado de Filadelfia, Rochelle Bilal, quien también lanzó duras críticas contra ICE. Mientras tanto, líderes republicanos estatales reprocharon a las autoridades locales priorizar enfrentamientos políticos en lugar de combatir la delincuencia violenta en la ciudad.

El paquete legislativo 'ICE OUT' será presentado formalmente ante el Concejo Municipal de Filadelfia en los próximos días y deberá ser aprobado antes de llegar a la alcaldesa Cherelle Parker, en medio de un creciente choque entre autoridades locales, estatales y federales por la política migratoria.