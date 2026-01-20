"Gran tormenta invernal de enero": el NWS pronostica fuertes nevadas, aguanieve y lluvia helada para millones de estadounidenses

Publicado por Santiago Ospital 20 de enero, 2026

Enero se despedirá de millones de estadounidenses con nevadas intensas, aguanieve y lluvia helada. Así lo pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), que describió el fenómeno meteorológico que comenzará a fines de semana como una "gran tormenta invernal de enero".

A partir del viernes la tormenta dejará fuertes nevadas desde el sur de las Montañas Rocosas, cruzando las llanuras del centro-sur y avanzando hacia el este hasta el Atlántico Medio. Se irá desplazando hacia la Costa Este hasta el domingo.

"Se esperan carreteras cubiertas de nieve y visibilidad reducida", advirtió también el NWS. "Es probable que se produzcan condiciones de viaje peligrosas, cortes de energía y daños a los árboles", añadió previendo concentraciones peligrosas de hielo en las carreteras.

Sin embargo, todavía existen dudas sobre cómo afectará los distintos puntos del país: "Persiste la incertidumbre sobre la ubicación y la magnitud de los diversos componentes de esta tormenta invernal".

El pronóstico de los próximos días, en detalle Frío peligroso :

​23–24 de enero : norte de las Grandes Llanuras.

: norte de las Grandes Llanuras. 24–25 de enero : región central y Medio Oeste.

: región central y Medio Oeste. 25–26 de enero: sur de EEUU, incluyendo Texas y estados vecinos.

Nevadas intensas:

22–23 de enero : región de los Grandes Lagos y noreste interior.

: región de los Grandes Lagos y noreste interior. 23–24 de enero : franja central del país (desde las llanuras hacia el este).

: franja central del país (desde las llanuras hacia el este). 24–25 de enero: cordillera de los Apalaches y zonas del Atlántico Medio.

​Lluvia helada:

23–24 de enero : franja del sur y centro-sur.

24–25 de enero : sureste y costa del Atlántico Medio. ​

Pronóstico WPCWPC.

Antes de la tormenta... una semana gélida

Amplias franjas del país están sufriendo ya las bajas temperaturas. Más de 40 millones de estadounidenses se encontraban bajo alerta de frío este martes, alertas que incluso se extendieron hasta el centro de Florida.

El Centro de Predicción Meteorológica (WPC) había advertido de condiciones meteorológicas extremas en varias regiones entre el lunes y el miércoles. Las acumulaciones de nieve podrían alcanzar entre 20 y 30 centímetros (8 y 12 pulgadas), mientras que las temperaturas se podrían situarse entre 20 y 30 grados por debajo de lo normal.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y tomar precauciones ante el frío extremo, las heladas y las condiciones adversas de viaje.