Michigan: la I‑196 reabre tras un impactante choque de 100 vehículos provocado por una intensa nevada

Publicado por Carlos Dominguez 20 de enero, 2026

Las autoridades del condado de Ottawa han despejado la zona en la autopista I‑196 en dirección oeste, cerca de Hudsonville, tras un choque masivo que involucró a unos 100 vehículos en una carretera nevada al norte de Michigan.

Varios camiones de carga y otros automóviles colisionaron durante la mañana del lunes, lo que provocó que numerosos vehículos se desviaran y terminaran fuera de la carretera en una serie de "derrapes" y pérdidas de control.

La estación WOOD‑TV, afiliada a NBC, informó que la interestatal estuvo cerrada durante aproximadamente ocho horas, pero había reabierto para las 6 pm (hora local). Entre nueve y doce personas resultaron heridas en el choque múltiple y fueron trasladadas a hospitales de la zona, según informaron las autoridades.

De acuerdo con AFP, el siniestro involucró entre 30 y 40 furgones, los cuales terminaron obstruyendo la normalmente transitada autopista interestatal. La carretera continuó cerrada durante varias horas posteriores al incidente.

"No se recomienda viajar en el área"

Las autoridades pidieron el lunes a los conductores que reduzcan la velocidad debido a las condiciones "peligrosas", mientras una tormenta invernal sigue dejando intensas nevadas en la zona. Se espera que las temperaturas caigan hasta los -22 grados Celsius (-7,6 grados Fahrenheit).

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés) indicó que se prevén "nevadas y ventiscas", y que la tormenta podría dejar acumulaciones de hasta 35,5 centímetros de nieve en zonas del suroeste y del centro‑oeste de Michigan.

"No se recomienda viajar en el área", advirtió la entidad en un comunicado emitido el lunes.