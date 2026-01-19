El frío extremo y las intensas nevadas marcarán el tiempo esta semana

Publicado por Williams Perdomo 19 de enero, 2026

El Servicio Meteorológico Nacional, a través de su Centro de Predicción Meteorológica (WPC), emitió su pronóstico a corto plazo para el periodo comprendido entre el lunes 19 y el miércoles 21 de enero de 2026, advirtiendo sobre condiciones meteorológicas extremas en varias regiones del país.

Según el informe, se esperan fuertes nevadas asociadas al efecto lago en áreas situadas a sotavento de los Grandes Lagos, debido a la rotación de varias perturbaciones atmosféricas alrededor de un sistema de baja presión ubicado sobre la Bahía de Hudson. Estas condiciones generarán vientos del oeste intensos y muy fríos durante el lunes y el martes.

Las acumulaciones de nieve podrían alcanzar entre 20 y 30 centímetros, con cantidades localmente superiores, especialmente hasta la mañana del miércoles. Además, gran parte del Medio Oeste registrará temperaturas máximas en dígitos simples o incluso bajo cero, situándose entre 20 y 30 grados por debajo de lo normal para esta época del año.

En contraste, el sureste del país experimentará cielos despejados pero temperaturas nocturnas inusualmente bajas, lo que ha motivado la emisión de avisos por heladas en zonas del sur de Georgia y en amplias áreas del norte y centro de Florida. Las temperaturas mínimas previstas, entre los 30 y 35 °F (alrededor de 0 a 2 °C), representan un riesgo para cultivos sensibles y sistemas expuestos.

Mientras tanto, una dorsal atmosférica mantendrá temperaturas por encima de la media en el oeste de Estados Unidos durante la semana. No obstante, una nueva perturbación de niveles altos provocará otro episodio de nevadas en las Planicies del Norte y el Alto Medio Oeste durante el martes.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y tomar precauciones ante el frío extremo, las heladas y las condiciones adversas de viaje.