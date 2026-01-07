El “infierno en la Tierra”: los presos célebres que pasaron por la cárcel de Nueva York donde está Nicolás Maduro

Publicado por Diane Hernández 7 de enero, 2026

El Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, en Nueva York, volvió a quedar bajo los reflectores internacionales tras el ingreso de Nicolás Maduro, capturado por Estados Unidos y acusado de vínculos con el narcotráfico. No se trata de una cárcel cualquiera: es la prisión federal más temida de la ciudad y el sitio donde han recalado algunos de los detenidos más notorios del crimen, la política y el espectáculo mundial.

Descrito por sus propios reclusos como "el infierno en la Tierra", el MDC fue concebido para alojar a detenidos de alto riesgo, bajo estrictos regímenes de aislamiento, vigilancia constante y condiciones extremas. Allí, el dictador venezolano permanece mientras avanza su proceso judicial en la Corte Federal de Nueva York, donde ya se declaró 'no culpable' y afirmó seguir siendo "el presidente legítimo" de Venezuela. Su esposa, Cilia Flores, también se declaró inocente.

Una cárcel con historia oscura

Ubicado a metros del puerto de Nueva York, el MDC es una mole de hormigón y acero inaugurada a comienzos de los años 90 para aliviar el hacinamiento carcelario. Tras el cierre del Centro Correccional Metropolitano de Manhattan en 2021 -luego del suicidio de Jeffrey Epstein- se convirtió en la única prisión federal operativa de la ciudad, concentrando los casos de mayor repercusión pública.

Construido para albergar a unas 1.000 personas, llegó a superar los 1.600 internos en 2019. Actualmente aloja más de 1.300 reclusos, con apenas el 55% del personal necesario, según documentos judiciales. La combinación de sobrepoblación, falta de guardias y fallas estructurales explica su mala reputación: peleas frecuentes, agresiones, encierros prolongados, celdas diminutas y graves deficiencias sanitarias.

Uno de los episodios más críticos ocurrió en el invierno de 2019, cuando un apagón dejó a los presos varios días sin electricidad ni calefacción, en medio de temperaturas bajo cero. Las imágenes de internos golpeando las ventanas pidiendo ayuda recorrieron el mundo y derivaron en demandas colectivas y millonarias indemnizaciones.

Presos VIP: del narcotráfico al show business

Por sus celdas pasaron figuras que marcaron época por el impacto de sus causas judiciales. Entre los nombres más resonantes aparece Joaquín El Chapo Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa, quien estuvo alojado allí bajo un régimen de aislamiento casi total antes de ser trasladado a una prisión de máxima seguridad.

También estuvo Ghislaine Maxwell, exsocia y expareja de Jeffrey Epstein, condenada a 20 años por explotación sexual de menores. Durante su estadía denunció condiciones "inhumanas y degradantes", comparando su celda con la del personaje Hannibal Lecter.

El mundo del espectáculo tampoco quedó al margen. El rapero y empresario Sean Diddy Combs fue detenido en el MDC en una causa por tráfico y abuso sexual, bajo estricta vigilancia, antes de ser trasladado a otro penal. Su arresto sacudió a la industria musical estadounidense.

Políticos, empresarios y criminales globales

Maduro no es el primer dirigente latinoamericano en pasar por el MDC. El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández permaneció allí más de tres años antes de ser condenado por narcotráfico, pena que luego fue indultada por Donald Trump.

Otros nombres que engrosan la lista son el exsecretario de Seguridad de México Genaro García Luna, quien denunció haber presenciado homicidios dentro del penal; el histórico capo Ismael El Mayo Zambada; Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara; y miembros de Al Qaeda detenidos tras los atentados del 11 de septiembre.

También pasaron empresarios y estafadores célebres como Sam Bankman-Fried, condenado por fraudes multimillonarios con criptomonedas; Martin Shkreli, el Pharma Bro; el líder de la secta sexual NXIVM, Keith Raniere; y el magnate chino Guo Wengui, vinculado al entorno de Steve Bannon.

Entre los detenidos actuales figura Luigi Mangione, acusado del asesinato del CEO de United Healthcare, un caso que conmocionó al sistema corporativo y sanitario de Estados Unidos.