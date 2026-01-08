Jimmy Kimmel arremete otra vez contra Trump y lo llama "maníaco" tras el tiroteo de ICE en Minneapolis

Publicado por Diane Hernández 8 de enero, 2026

Una vez más, el presentador nocturno Jimmy Kimmel utilizó su plataforma televisiva para atacar al presidente Donald Trump, esta vez calificándolo de "maníaco" por respaldar a un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) involucrado en un tiroteo ocurrido durante un operativo migratorio en Minneapolis, Minnesota.

El incidente, que se encuentra bajo investigación, terminó con la muerte de Renee Nicole Good, una mujer de 37 años y madre de tres hijos, quien recibió disparos de un agente de ICE durante una operación oficial. Según las autoridades federales, Good utilizó "su vehículo como un arma", intentando atropellar deliberadamente a los agentes en el lugar.

Kimmel politiza una tragedia

Lejos de esperar los resultados de la investigación judicial, Kimmel dedicó parte de su monólogo a atacar personalmente al presidente Trump, acusándolo de falta de compasión y burlándose de su defensa de los agentes federales.

El presentador criticó al mandatario por una publicación en Truth Social donde este afirmó que Good estaba actuando de manera "muy desordenada" y "atropelló brutalmente al oficial de ICE, quien parece haberle disparado en defensa propia".

Kimmel no perdió tiempo: "Este maníaco no solo está matando gente en el extranjero: un agente del ICE disparó y mató hoy a una mujer desarmada, de 37 años, durante una operación del ICE en Minneapolis", dijo el 7 de enero al presentar la noticia.

También afirmó que, a su juicio, el video mostraba a "una mujer asustada intentando huir", aunque reconoció -contradictoriamente- que la responsabilidad final debe determinarla un tribunal.

Pese a esa aclaración, Kimmel optó por amplificar una narrativa política, alineándose con sectores que exigen la salida de ICE de Minneapolis y reproduciendo declaraciones del alcalde Jacob Frey, quien calificó la actuación del agente como "imprudente" y pidió públicamente que ICE abandone la ciudad.

"Esa es la camiseta que quiero ver", dijo Kimmel antes de mostrar una que decía: "Lárgate de MPLS". Kimmel además instó al ICE a salir "de todas estas ciudades".

"¿Por qué ABC permite tanta depravación enfermiza en su cadena?"

Una de las páginas de redes sociales de la Administración, se refirió al fenómeno de Kimmel desde su perfil en X, lanzando un llamado a la cadena que sostiene el show del presentador:

"Jimmy Kimmel insiste en que el presidente Trump está ordenando al ICE matar estadounidenses: 'No solo está matando gente en el extranjero...', '¡Fuera de Minneapolis! ¡Fuera de todas estas ciudades!'. ¿Por qué ABC permite tanta depravación enfermiza en su cadena?", escribió Rapid Response 47.

Otras personalidades de internet como Oli Londres han referenciado el polémico momento, y han posteado fragmentos del programa de Kimmel.

También el director de contenido informativo Eric Daugherty alertó sobre el proceder de Kimmel y sus repercusiones: "Esto incita al TERRORISMO. Sáquenlo del aire", aseguró en X.