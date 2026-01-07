Cierres de escuelas en Massachusetts, Nuevo Hampshire, Michigan y Wisconsin por mal clima: listas actualizadas
Consulte los distritos afectados por hielo y baja visibilidad; se reportan aperturas tardías y cancelaciones totales en más de 100 centros educativos.
Debido a las peligrosas condiciones meteorológicas, cientos de instituciones educativas se han visto obligadas a implementar retrasos de apertura y cierres de escuelas en el norte y este del país. Las autoridades advierten que el hielo y la densa niebla complican los traslados matutinos.
Cientos de escuelas anunciaron cierres o retrasos este miércoles como respuesta directa al mal clima. Desde Algonac, Michigan, hasta Abby Kelley en Massachusetts, el flujo de cancelaciones y aplazamientos ha ido creciendo a lo largo de la mañana.
Cierres de escuelas en Michigan
En el área de Detroit, al menos una treintena de escuelas anunciaron cierres. En específico para el suroeste del estado, el NWS anticipó que se verían “áreas de niebla” durante la mañana.
“Es posible que se formen atascos de hielo en los ríos de la zona debido a que las temperaturas más cálidas están provocando el desplazamiento del hielo. Es posible que se produzcan inundaciones localizadas”, advirtió también el servicio meteorológico. Pronóstico similar para partes del este y del norte.
Algunas de las escuelas que anunciaron cierres o aplazamientos son:
- Algonac Community Schools
- Almont Community Schools
- Blue Water Choices
- Capac Community Schools
- Cardinal Mooney Catholic High
- Carsonville-Port Sanilac Schools
- Chatfield Acdmy
- Community Enterprises of St. Clair
- Croswell-Lexington Comm Schools
- Deckerville School District
- Dryden Community Schools
- East China School District
- East Shore-Leadership Acdmy
- Holy Cross Catholic
- Imlay City Schools
- Lakeville Community Schools
- Landmark Acdmy
- Lapeer Community Schools
- Life Skills Bright Futures
- Life Skills Opportunities
- Marlette School District
- Marysville Public Schools
- Memphis Community Schools
- North Branch Area Schools
- Port Huron School District
- Port Huron Area School District
- Richmond Community Schools
- Sandusky School District
- Sanilac Special Ed.
- St. Clair TEC
- St. Edward on the Lake Elem
- Woodland Develop Center
- Yale School District
*La lista ha sido elaborada a partir del monitor en directo de los servicios locales de CBS News Detroit y FOX 2 Detroit. Consulte la página web de su escuela y a las autoridades pertinentes para confirmar el estado de su escuela en directo:
Cancelaciones y retrasos en Massachusetts y Nuevo Hampshire
Tanto en Massachusetts como en el sur de Nuevo Hampshire la lluvia helada y el hielo en las carreteras llevó a los administradores a anunciar desde retrasos de 2 horas hasta cierres.
Las instituciones con cambios en su agenda son:
- Abby Kelley Foster Charter School
- Algonquin Regional High School
- Amesbury Public Schools
- Andover Public Schools
- Ashburnham-Westminster Regional Schools
- Assabet Valley Collaborative
- Assabet Valley Reg Technical High School
- Athol-Royalston Regional School District
- Auburn
- Ayer-Shirley Regional School District
- Bay Path Regional Vocational Technical H
- Berlin-Boylston Public Schools
- Billerica Public Schools
- Boxford Elementary Schools
- Bradford Christian Academy
- Burlington Public School
- Clinton School Department
- Derry Cooperative School District
- Douglas Public Schools
- Dracut Public Schools
- Fitchburg Public Schools
- Georgetown
- Grafton Public Schools
- Greater Lowell Technical High School
- Groton-Dunstable Regional School Distric
- Hamilton-Wenham Regional School District
- Hampton Falls NH
- Hampton School District SAU 90
- Harvard Public Schools
- Haverhill
- Hillview Montessori School
- Hopkinton MA Public Schools
- Hudson Public Schools
- Innovation Academy Charter School
- Ipswich Public Schools
- Leicester Public Schools
- Leominster School Department
- Littleton Public Schools
- Lowell Community Charter Public School
- Lowell Public Schools
- Lunenburg Public Schools
- Marlborough Public Schools
- Masconomet Regional School District
- Mason Elementary School
- Maynard Public Schools
- Mendon-Upton Regional School District
- Methuen Board of Education
- Middleton Elementary Schools
- Minuteman Technical High School
- Narragansett Regional School District
- Nashoba Regional School District
- Nashoba Valley Technical High School
- Newburyport Public Schools
- North Andover Public Schools
- North Hampton NH
- North Middlesex Regional Schools
- North Reading Public Schools
- Northboro Public Schools
- Parker Charter School
- Pentucket Regional School District
- Quaboag Regional School District
- Seabrook NH
- Seacoast School of Technology
- Shawsheen Valley Technical
- Shrewsbury Public Schools
- South Hampton NH
- Southboro Public Schools
- Southbridge Public Schools
- Southern Worcester County Edu. Collab.
- Spencer-East Brookfield Regional Schools
- Sutton Schools
- Tantasqua Regional School Union 61
- Tewksbury Public Schools
- Timberlane NH School District
- Topsfield Public Schools
- Triton Regional School District
- Tyngsborough Public Schools
- Uxbridge Public Schools
- Valley Collaborative
- Valley Elementary School Tyngsboro
- Webster School Department
- West Boylston Public Schools
- Westboro Public Schools
- Westford Public Schools
- Whittier Regional Vocational Technical H
- Wilmington
- Winchendon
- Winnacunnet NH Regional High
- Worcester Public Schools
- Escuelas privadas y otras instituciones
- Abundant Life Christian School
- Academy of Notre Dame
- Al Hamra Academy
- Andover Montessori School
- Assumption School Millbury
- Bancroft School
- Bishop Fenwick
- Central Catholic High School
- Covenant Christian Academy W. Peabody
- Crossroads School
- Darnell School
- Fay School
- Fellowship Christian Academy
- Hillside School
- Immaculate Conception School Lowell
- Lighthouse School
- Lowell Catholic
- Nashoba Learning Group Bedford
- Nashoba Learning Group Billerica
- New England Academy
- Notre Dame Academy
- Pinchusion Hill School
- Pingree School
- Portsmouth Christian Academy at Dover
- Saint John's High-Shrewsbury
- Saint Johns Prep
- St. Bernadette School
- The TEC Schools Think Explore Create
- Whitinsville Christian
- Educación superior y programas especiales
- College of the Holy Cross
- Mount Wachusett Community College
- Merrimac Heights Academy
- NLG Adult Day Program Bedford
- NLG Adult Day Program Billerica
*La lista ha sido elaborada a partir del monitor en directo de los servicios locales de CBS News Boston. Consulte la página web de su escuela y a las autoridades pertinentes para confirmar el estado de su escuela en directo:
Estado de las escuelas en Wisconsin: niebla y heladas nocturnas
Aunque se espera que el tiempo amaine durante el día en Wisconsin, la niebla y la bruma persistirán, con riesgo de nuevas heladas al caer la noche. Diversos distritos han anunciado aperturas tardías o cierres preventivos.
Basado en los reportes de 2 First Alert y WSAW-TV 7, estos son algunos centros afectados:
- Beecher-Dunbar-Pembine
- Coleman public-private
- Faith Christian School-Coleman
- Gillett public
- Goodman Armstrong Creek
- Lena public
- Marinette Merryman Head Start
- Marinette public-private
- Menominee Indian School District
- Menominee Tribal Head Start
- Menominee Tribal School
- Niagara public
- Oconto Falls public-private
- Oconto Head Start
- Oconto public-private
- Peshtigo public-private
- St. John Ev. Lutheran School-Peshtigo
- St. Thomas Aquinas Academy
- Suring public-private
- Wabeno School District
- Wausaukee public
- White Lake School District
- Rhinelander School District
- Zion Lutheran School - Rhinelander
*La lista ha sido elaborada a partir del monitor en directo de los servicios locales de 2 First Alert y WSAW-TV 7. Consulte la página web de su escuela y a las autoridades pertinentes para confirmar el estado de su escuela en directo: